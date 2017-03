Nga có quyền sử dụng vô thời hạn căn cứ ở Syria

Ngày 8-10 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an LHQ sẽ thảo luận dự thảo nghị quyết về tình hình Syria do Pháp đệ trình. Sau đó, Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục thảo luận dự thảo nghị quyết thứ hai do Nga đệ trình.

Theo RIA Novosti, dự thảo của Nga ủng hộ sáng kiến của đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura về bố trí cho quân khủng bố rút khỏi TP Aleppo và thiết lập ngay ngừng bắn. Dự thảo cũng kêu gọi tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Mỹ và Nga đạt được ngày 9-9.

Hôm 6-10, đặc phái viên Staffan de Mistura đã kêu gọi 900 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Jabhat Fateh al-Sham (tên cũ là Mặt trận Al Nusra, Chi nhánh Al Qaeda ở Syria) rút khỏi Aleppo.





Tại Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố: “Nếu Al Nusra quyết định rút quân với vũ khí đến TP Idlib, nơi có lực lượng chính của Al Nusra trú đóng, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ giải pháp này để cứu Aleppo. Chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng kêu gọi chính phủ Syria chấp thuận điều này”. Ông giải thích: “Đầu tiên, những ai không thuộc nhóm Al Nusra phải được làm rõ trên giấy tờ bằng cách ký tên xác nhận đàng hoàng”.

Song song đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố Nga đã xác minh danh sách quân nổi dậy Syria do Mỹ cung cấp, từ đó phát hiện trong danh sách có hai nhóm ủng hộ IS và tám nhóm thuộc Jabhat Fateh al-Sham (ảnh). Ông khẳng định đến giờ Mỹ chỉ có thể bảo một bộ phận quân nổi dậy ôn hòa tôn trọng ngừng bắn, còn hơn 100 nhóm khủng bố khác vẫn tiếp tục đánh.

Trong khi đó, ngày 7-10, Duma quốc gia Nga đã phê chuẩn thỏa thuận Nga-Syria, cho phép quân đội Nga sử dụng vô thời hạn và miễn phí căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

AFP đưa tin theo thỏa thuận, các nhân viên và gia đình Nga tại căn cứ không quân Hmeimim được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, Nga tùy ý chuyển thiết bị quân sự từ Nga đến căn cứ mà không phải đóng thuế, phía Nga sẽ bàn bạc với Syria về thành phần và hoạt động bên trong căn cứ.

Thỏa thuận này được Syria bí mật ký với Nga hồi tháng 8-2015, tức một tháng trước khi Nga can thiệp quân sự vào Syria. Đến tháng 1-2016, tài liệu mới được công bố trong Công báo.

Trong khi đó, báo chí Nga tiết lộ Nga đã điều động nhiều máy bay SU-25 sang Syria có thể để chuẩn bị cho chiến dịch phản công trên bộ. Cùng ngày 7-10, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng giải thích Nga quyết định triển khai tên lửa phòng không S-300 ở Syria vì có thông tin tiết lộ Mỹ có ý định bắn tên lửa hành trình vào các căn cứ không quân Nga ở Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Tên lửa S-300 được triển khai ở Syria để tránh xảy ra các nguy cơ mới sau vụ máy bay liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu không kích nhầm vào quân đội Syria ở Deir ez-Zor (62 binh sĩ Syria thiệt mạng, 100 người bị thương)”. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mọi máy bay không được nhận dạng ở Syria đều sẽ bị Nga bắn hạ nhằm mục đích tự vệ.