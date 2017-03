Nga đã san phẳng trung tâm chỉ huy của tổ chức IS ở Raqa

Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga. (Nguồn: realitymod.com)

Xuất kích từ căn cứ Khmeimim, các máy bay của Nga tiếp tục không kích chính xác vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo: “Trong vòng 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-24M đã thực hiện 20 vụ không kích vào 9 địa điểm của IS.”Ông này cho biết một chiếc máy bay Su-34 đã thả bom xuyên phá và phá hủy một vị trí chỉ huy của IS, đồng thời phá hủy kho chứa vũ khí và thuốc nổ đặt ngầm dưới lòng đất.Bình luận về đoạn video do một máy bay không người lái (UAV) của Nga có nhiệm vụ chỉ huy cuộc không kích ghi lại gần Raqqa, ông Konashenkov cho biết vụ nổ khủng khiếp bên trong boongke cho thấy nơi này được dùng làm kho chứa môt lượng lớn vũ khí của IS.Một máy bay ném bom khác đã không kích vào căn cứ của IS gần Maarrat al-Numan.Không quân Nga cũng đã phá hủy một nhà xưởng của IS ở tỉnh Idlib nơi lực lượng khủng bố sử dụng để gắn các loại súng máy cỡ lớn trên xe bán tải.Trong ngày 2/10, các máy bay nước này đã thực hiện 6 cuộc không kích vào các mục tiêu IS và nhóm thánh chiến Al Nusra, chi nhánh của Al Qaeda ở Syria.

Raqa được coi là "thủ đô" của các nhóm hồi giáo cực đoan tại Syria kể từ năm 2013./.

Theo Vietnam+