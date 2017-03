Nga đang âm mưu “xâm lược trực tiếp” Ukraine?

Còn Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, Danylo Lubkivsky, phát biểu hôm 11/8 cho hay: “Nga tiếp tục sáng tạo ra lý do mới cho chính sách của họ. Ở Georgia, lý do là để bảo vệ các dân tộc thiểu số ủng hộ Nga. Ở Crimea là ngăn chặn sự xâm lược của NATO. Còn ở Donbass, họ đang cố sử dụng lý do viện trợ nhân đạo”.

Trước đó, đoàn xe tải hơn 260 chiếc của Nga, được cho là mang theo hàng cứu trợ nhân đạo đến người dân tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine đã đột ngột chuyển hướng vào sáng 14-8.



Thay vì đi về phía đông của Kharkiv, nơi có trạm kiểm soát của Ukraine và Hội Chữ thập đỏ quốc tế, đoàn xe đi di chuyển về phía Nam. Không một lời giải thích hay thông báo nào được phía Nga đưa ra sau đó.



Đoàn xe Chính quyền Nga tuyên bố là cứu trợ iền đông Ukrane khiến Chính quyền Moscow phải nhận cáo buộc "xâm lược trực tiếp" từ Kiev.

Hiện Kharkiv đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev. Tuy nhiên, khu vực phía Nam của Kharkiv vẫn vang lên tiếng súng và là trọng điểm giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai trong 3 ngày gần đây.

Không ai biết được chính xác những gì được chở trong những xe tải màu trắng mà Nga tuyên bố là hàng cứu trợ nhân đạo, kể cả Hội Chữ thập đỏ quốc tế. Một số quan chức Kiev tin rằng Moscow đang nỗ lực cung cấp hàng tấn vật tư, bao gồm vũ khí, đến vùng phía Nam thuộc Kharkiv, nơi các chiến binh thân Nga đang kiểm soát.



Trong khi đó, Thời báo Tài chính của Anh cho hay, đoàn xe của Nga sau khi dừng chân ở căn cứ không quân Voronezh Baltimor đã hướng về phía hướng Rosto. Nếu vào Ukraine theo hướng Rostov thì đoàn xe này rất có khả năng sẽ đi thẳng vào khu vực Luhansk do quân ly khai kiểm soát.



Chính quyền Kiev cũng đã thông báo kế hoạch viện trợ nhân đạo tới khu vực Kharkiv. Tuy nhiên, các Nga và Ukraine hiện vẫn chưa trình bày cụ thể sẽ cung cấp số hàng viện trợ trên trong vùng chiến sự bằng cách nào.



Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đang lên kế hoạch gửi các chuyên gia tới Kiev và Moscow để cố gắng đạt được một thỏa thuận giữa hai nước về các thủ tục qua lại biên giới và thủ tục hải quan cho đoàn xe cứu trợ.