Nga điều 44 máy bay tới Ai Cập đón công dân về nước

Theo AFP, 30 máy bay trống chỗ sẽ được điều tới Hurghada và 14 chiếc sẽ có mặt ở Sharm el-Sheikh, nơi máy bay A321 gặp nạn hôm 31-10 khởi hành, cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho biết trong một tuyên bố. Moscow cho biết có tổng cộng 78.000 công dân Nga hiện đang du lịch ở Ai Cập.



Khách du lịch Nga ở Ai Cập bắt đầu về nước tại sân bay Sharm el-Sheikh, Ai Cập hôm 6-11.(Ảnh: Reuters)

“Vì lý do an ninh, chỉ có hành lý xách tay mới được phép mang lên máy bay”, còn hành lý ký gửi sẽ do Bộ Tình huống Khẩn cấp của Nga vận chuyển, tuyên bố nêu rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6-11 ra lệnh ngừng tất cả chuyến bay từ Nga đến Ai Cập, sau khi Nga bác bỏ bằng chứng có khả năng ngày càng cao rằng máy bay A321 gặp nạn là do bị quân khủng bố đánh bom, một động thái được cho là để trả đũa chiến dịch không kích ở Syria của Nga.

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng việc đình chỉ các chuyển bay không có nghĩa Moscow tin rằng vụ rơi máy bay trên là một cuộc tấn công có chủ ý.