Nga dùng tên lửa mới tấn công IS ở khoảng cách 1.000 km

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS của nước này ngày 5-7 đã phóng tên lửa vào mục tiêu IS ở ranh giới giữa các tỉnh Hama và Homs của Syria.

“Ba kho vũ khí lớn và đạn dược cùng với một trung tâm chỉ huy IS gần thị trấn Akerbat đã bị phá hủy trong cuộc không kích này” - tuyên bố của quân đội Nga cho biết.



Máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS của Nga. Ảnh: RT

Hãng RT đưa tin Nga đã sử dụng tên lửa Kh-101, tên lửa hành trình phóng từ trên không mới nhất nước này với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 4.500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc không kích vừa qua ở Syria được tiến hành ở độ cao khoảng 1.000 km, theo quân đội Nga.



Những chiếc Tu-95MS cất cánh từ căn cứ không quân gần TP Engels, miền Nam của Nga và bay tới Syria sau quá trình tiếp liệu trên không. Chiến đấu cơ Su-30SM tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria tham gia nhiệm vụ yểm trợ cho các máy bay này.

Theo quân đội Nga, tất cả máy bay đã trở lại căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Vụ không kích hôm 5-7 đánh dấu lần thứ sáu Nga sử dụng tên lửa Kh-101 trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Hồi tháng 2, Nga đã phóng tên lửa Kh-101 vào các mục tiêu của IS ở Syria, phá hủy một số trại tập trung, trung tâm huấn luyện và một đơn vị chỉ huy IS gần TP Raqqa.