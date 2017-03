Nga giữ 72 người Việt làm cho 1 "xưởng may đen"

Toàn bộ 72 lao động nhập cư người Việt nói trên đều không có giấy phép lao động và cư trú bất hợp pháp ở Nga.



Hiện cơ quan thực thi pháp luật Mátxcơva đang truy tìm người đứng ra tổ chức "xưởng may đen" này. Phía Nga đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh "tổ chức di cư bất hợp pháp."



"Xưởng may đen" nói trên được bố trí trong Nhà máy Kvant thuộc sở hữu của Công ty Sitronics chuyên lắp ráp các thiết bị điện tử như máy thu hình và máy tính, nhưng cuối năm 2008 đã bị đóng cửa do không thể cạnh tranh với hàng Trung Quốc giá rẻ.



Được biết vào đầu tháng 9/2010, các nhân viên di trú và cảnh sát Nga đã phát hiện cũng tại khu vực công ty Kvant một xưởng may với 60 lao động người Việt làm việc bất hợp pháp.



Mỗi lao động bị bắt đã nộp phạt 2.000 rúp vì vi phạm luật di trú và nhiều người đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Nga.





