Nga hồi sinh hạm đội Thái Bình Dương

Chú trọng phòng thủ Trang Russia Beyond the Headlines (RBTH) bình luận hải quân Nga hiện được đầu tư tập trung chủ yếu để phòng thủ khu vực hơn là để phục vụ các trận chiến xa nước Nga. Các bước phát triển hiện nay nhắm đến thiết lập một vùng duyên hải an toàn, được phòng thủ kiên cố, giám sát và canh phòng chặt chẽ để bảo vệ bờ biển và hải quân Nga ở vùng Viễn Đông. Trang RBTH đánh giá hải quân Nga tại khu vực Thái Bình Dương vẫn còn bị Mỹ và Trung Quốc bỏ xa về số lượng. Các khó khăn về nguồn ngân sách quốc phòng cũng buộc Nga phải cân nhắc khi phát triển hải quân. ____________________________ “Dù đang tập trung vào châu Âu và Trung Đông, Nga vẫn tăng cường tiếp cận khu vực châu Á-Thái Bình Dương cả về chính trị và quân sự. Các hoạt động này dù không mang tính khiêu khích nhưng rất quyết đoán. Nga thường xuyên thể hiện rõ thông điệp mình là một cường quốc Thái Bình Dương” - lãnh đạo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry B. Harris.