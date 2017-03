Nga hối thúc CIA giải thích cáo buộc tấn công mạng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho biết: “Chúng tôi mong muốn các cơ quan an ninh ở Washington trả lời một cách đầy đủ và thẳng thắn về các tài liệu được rò rỉ. Nếu những thông tin này là chính xác, đây thực sự là mối đe dọa lớn đối với cả thế giới và an ninh toàn cầu”. Bà cũng tiết lộ rằng Moscow “thỉnh thoảng” vẫn nhận được thông tin rò rỉ về hoạt động của các cơ quan an ninh đặc biệt của Mỹ.

Vào ngày 7-3, trang mạng chuyên rò rỉ các thông tin gây sốc WikiLeaks đã công bố hồ sơ đầu tiên trong loạt hồ sơ “Vault 7”, được cho là bao gồm 8.761 tài liệu lấy từ một mạng lưới biệt lập và tuyệt mật bên trong Trung tâm Tình báo mạng của CIA ở Langley, bang Virginia (Mỹ). Việc này đã tiết lộ năng lực tấn công mạng đáng sợ của CIA.