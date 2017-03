Nga kêu gọi giải pháp chính trị

Ngày 9-9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Mouallem đã đến Moscow (Nga) hội kiến với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhằm trao đổi quan điểm về các giải pháp tránh nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria.

Ông Walid al-Mouallem tuyên bố Syria sẵn sàng tham gia hội nghị hòa bình quốc tế Genève 2 không điều kiện tiên quyết và sẵn sàng đối thoại với tất cả lực lượng chính trị Syria muốn tái lập hòa bình ở đất nước này. Tuy nhiên, ông cảnh báo quan điểm trên sẽ thay đổi nếu Syria bị tấn công.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ thúc đẩy sáng kiến Nga-Mỹ về tổ chức hội nghị Genève 2 và hy vọng phe đối lập Syria sẽ tham gia hội nghị này. Ông kêu gọi Mỹ nỗ lực giải quyết xung đột Syria bằng giải pháp chính trị thay vì tấn công quân sự.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) đón Ngoại trưởng Syria Walid al-Mouallem. Ảnh:

GETTY IMAGES

Ông tiết lộ bà Carla del Ponte (thành viên đoàn thanh tra LHQ) có thông tin phe nổi dậy Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Ngoài ra, nữ tu Agnès ở Syria khi trả lời phỏng vấn đã cho biết vụ tấn công bằng chất độc hóa học hôm 21-8 là trò dàn dựng. Mẹ bề trên Agnès mang quốc tịch Lebanon và Pháp đã sống ở Syria 18 năm nay.

Sáng 9-9, kênh truyền hình CBS (Mỹ) đã phát trích đoạn trả lời phỏng vấn của Tổng thống Bashar al-Assad do nhà báo nữ Charlie Rose thực hiện tại Damascus (Syria).

Ông Bashar al-Assad khẳng định không có bằng chứng chứng minh ông sử dụng vũ khí hóa học để chống lại nhân dân Syria và Nga có bằng chứng hoàn toàn toàn khác Mỹ chứng minh đạn pháo hóa học bắn đi từ khu vực do phe đối lập Syria kiểm soát.

Ông cho biết nếu Mỹ tấn công, nhân dân Syria sẵn sàng đối phó và chính phủ Syria không đơn độc (ám chỉ còn có đồng minh). Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tiếp tục chuyến công du vận động đánh Syria ở châu Âu.

Ngày 9-9 tại London (Anh), ông John Kerry yêu cầu nếu muốn tránh can thiệp quân sự, Tổng thống Bashar al-Assad phải trao cho cộng đồng quốc tế toàn bộ vũ khí hóa học trước cuối tuần này. Ông bảo đảm kho vũ khí hạt nhân Syria do ba người kiểm soát gồm Tổng thống Bashar al-Assad, người anh em Maher Assad và một tướng lĩnh. Tại Mỹ, tuần lễ này là tuần lễ quyết định. Sau kỳ nghỉ hè của Quốc hội, các nghị sĩ trở lại làm việc trong khóa họp mùa thu. Lưỡng viện sẽ thảo luận đề nghị can thiệp quân sự vào Syria.

Sau khi thảo luận, lưỡng viện sẽ bỏ phiếu. Dự kiến thời gian bỏ phiếu sẽ diễn ra trong hai tuần tới. Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố ngày 12 hoặc 13-9 sẽ có kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Mỹ.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai thêm tên lửa đất đối không gần biên giới Syria, ngày 8-9, đến lượt quân đội Israel triển khai lá chắn chống tên lửa gần Jerusalem. Cuối tháng 8, Israel đã triển khai các dàn tên lửa đánh chặn Vòm Sắt ở Tel Aviv hướng về Syria.

Ngày 9-9, Tổng cục Hàng không dân dụng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã cấm máy bay dân dụng quốc gia bay trên không phận Syria sang nước thứ ba do nguy cơ Mỹ sẽ đánh Syria.

Ngày 9-9: Buổi chiều, Tổng thống Obama trả lời phỏng vấn sáu kênh truyền hình Mỹ (CBS, NBC, ABC, PBS, CNN và Fox) về chiến dịch tấn công Syria. Ngày 10-9: Quốc hội Mỹ tiếp tục thảo luận. Tổng thống Obama sẽ phát biểu trước toàn dân về tình hình Syria. Ngày 11-9: Kỷ niệm ngày nước Mỹ bị tấn công khủng bố 11-9-2001. Ngày 12 và 13-9: Theo lời Tổng thống Pháp François Hollande, Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu vào hai ngày này. Cuối tuần ông sẽ phát biểu trước toàn dân về Syria.

DẠ THẢO