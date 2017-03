'Nga không kích dân Syria nhiều hơn IS'

Phát biểu trước báo giới ở Brussels (Bỉ), vị quan chức Mỹ giấu tên cho biết trong số 5.000 cuộc không kích do Nga thực hiện kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch chống IS ở Syria vào ngày 30-9-2015, khoảng 70% cuộc không kích là nhắm đến các phiến quân đối lập chính quyền ông Assad và 1/3 là nhắm mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).



Các nhóm nhân viên cứu hộ và nhân quyền nói rằng những vụ đánh bom của Nga ở Syria đã làm thiệt mạng nhiều dân thường tại những khu chợ và khu dân cư đông đúc. Phía Nga bác bỏ cáo buộc này.



Nhiều khu vực dân cư của Syria bị tàn phá kể từ khi nội chiến nổ ra hồi năm 2011. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin nói rằng các cuộc không kích của Moscow là nhằm giúp chính quyền ông Assad - đồng minh chính của Nga ở Trung Đông đánh bại IS và các nhóm chiến binh khác.

"Chúng tôi không bị thuyết phục trước lập luận của Nga. Trong một khoảng thời gian, chỉ vài cuộc không kích là nhắm đến IS và sau nhiều lời chỉ trích công khai, họ đã thay đổi số lượng các cuộc không kích chống lại nhóm này" - vị quan chức cho biết.

"Các cuộc không kích của Nga ít chính xác và gây ra lo ngại lớn vì tôi nghĩ rằng có một sự liên quan gián tiếp đến dòng người tị nạn" - quan chức này nói - "Đó không chỉ là áp lực Nga đang gây nên cho NATO và EU mà còn là sự trả giá về nhân đạo".

Tổ chức Ân xá Quốc tế hồi tháng trước nói rằng loạt hành động của Moscow đã vi phạm luật nhân đạo. Tổ chức này ước tính ít nhất 200 thường dân đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Nga từ ngày 30-9 đến ngày 29-11-2015. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần phủ nhận việc tấn công dân thường, nói rằng họ phải thật thận trọng để tránh ném bom các khu vực dân cư.