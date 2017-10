Nga liệt 5 cơ quan truyền thông Mỹ vào danh sách đen

Thành viên ủy ban Oleg Morozov nói rằng danh sách bao gồm các cơ quan truyền thông “nhận tài trợ nước ngoài” và “can thiệp chính sách nội bộ của Nga”. Ông Morozov cho hay động thái này nhằm trả đũa việc Washington gây áp lực lên các hoạt động của đài Russia Today (RT) và hãng tin Sputnik mà không có lý do xác đáng. Kênh tin tức RT bị Washington cáo buộc can thiệp vào nền chính trị Mỹ. Biện pháp trả đũa bao gồm hạn chế phát sóng và chấm dứt hợp đồng. Hồi 18-9, Mỹ cũng cấm chính phủ liên bang sử dụng các sản phẩm của công ty an ninh mạng có trụ sở tại Nga là Kaspersky Lab vì lý do an ninh.



Thông tin trên xuất hiện một tuần sau khi các nghị sĩ Nga đề xuất cắt giảm số cơ quan truyền thông Mỹ tại Nga cho ngang bằng với số cơ quan truyền thông Nga tại Mỹ. Nhật báo Izvestia dẫn lời các nguồn tin ngoại giao cho hay các cơ quan truyền thông khác của Mỹ có nguy cơ bị trả đũa tiếp theo là The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal.