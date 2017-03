Nga mời Mỹ không kích chung ở Syria

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20-5 cho biết về đề xuất này và nói rằng các cuộc không kích như vậy sẽ bắt đầu từ ngày 25-5 và có sự phối hợp của chính phủ Syria nhằm tấn công phe nổi dậy ở nước này như Mặt trận Nusra (chi nhánh có liên kết với tổ chức al-Qaeda), tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).



Một cuộc không kích của Nga ở TP Aleppo, Syria. Ảnh: Telegraph

Ông Shoigu cho biết các cuộc không kích chung cũng cần nhằm vào đoàn xe chở vũ khí, đạn dược đi vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ.



“Chúng tôi tin rằng việc thông qua những biện pháp này sẽ cho phép đạt được quá trình chuyển giao tiến trình hòa bình trên toàn cõi Syria. Tất nhiên, những cuộc không kích này cũng cần sự phối hợp của giới lãnh đạo Syria”.

Trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng được phát trên truyền hình, ông Shoigu cho hay việc thảo luận với các chuyên gia quân sự Mỹ sống tại Jordan và các đối tác khác tại Geneva đã bắt đầu từ ngày 19-5. Ông nói rằng Moscow có toàn quyền tấn công đơn phương.

Washington đã nhiều lần kiên quyết từ chối bất cứ chiến dịch nào phối hợp với chính phủ Syria cũng như với chiến dịch không kích của Nga, bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu đã tiến hành hàng ngàn cuộc không kích tại Syria từ tháng 9-2014, trong khi các nước này vẫn ủng hộ quân nổi dậy ôn hòa chống chính quyền Bashar al-Assad, theo Washington Post. Nga can thiệp vào Syria từ tháng 9-2015, tấn công nhiều mục tiêu của IS lẫn phe nổi dậy chống Assad.

Cả hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn tại Syria từ hôm 27-2. Thỏa thuận không áp dụng đối với IS và Mặt trận al-Nusra cũng như những nhóm bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xếp vào diện khủng bố.