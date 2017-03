Nga muốn một mặt trận chống khủng bố do LHQ phụ trách

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chứng tỏ ý chí chính trị và cùng nhau phối hợp chống tai họa khủng bố.

Lời kêu gọi đã được ông Putin đưa ra trong bài phát biểu khai mạc hội nghị an ninh quốc tế lần thứ năm tại Moscow (ảnh) ngày 27-4. Ông nhấn mạnh khủng bố quốc tế đã đạt đến mức chưa từng thấy và đã trở thành một thách thức đối với thế giới văn minh.





Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận xét quân đội Syria và các lực lượng đối lập yêu nước Syria đã thực sự đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên các mặt trận chính. Ông cho rằng bước ngoặt quyết định là chiến dịch giải phóng TP Palmyra. Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục phá hủy các cơ sở kinh tế của IS ở Syria, trong đó có dầu mỏ buôn lậu. Ông khen ngợi quá trình hợp tác Nga-Mỹ ở Syria đã đạt hiệu quả.

Trước đó, Reuters đưa tin ngày 26-4 (giờ địa phương), tướng Mỹ Peter Gersten thông báo trong một năm qua, số tay súng nước ngoài vào Syria và Iraq gia nhập IS đã giảm rõ rệt. Ông cho biết khi ông đến Baghdad cách đây một năm, con số này từ 1.500 đến 2.000 tay súng mỗi tháng thì nay chỉ còn khoảng 200 tên và số đào ngũ ngày càng tăng.

Ông nhận định kết quả có được là do liên minh do Mỹ đứng đầu đã tấn công vào các kho tiền mặt của IS nên IS không còn tiền để chi trả, từ đó tinh thần bọn IS rệu rã.

• Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chính phủ Mỹ tiếp tục ghi nhận có nhiều dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy các nhóm khủng bố đang tìm cách tấn công các địa điểm du lịch đông đảo trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và nhắm đến các du khách nước ngoài. Hôm 9-4, đại sứ quán Mỹ từng cảnh báo nguy cơ khủng bố tại các khu du lịch ở Istanbul và Antalya.