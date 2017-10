Nga: Mỹ chỉ giả vờ đánh IS ở Iraq, Syria

Theo hãng tin RT ngày 10-10, trong tuần qua, trọng tâm chiến dịch trên không ở Syria do Nga chủ trì đã tiêu diệt được những kẻ khủng bố trong TP Al-Mayadeen – một trong những thành trì cuối cùng của IS ở Tây Nam Deir el-Zour.

Bất chấp gần như bị Quân đội Ả rập Syria (SAA) vây khốn ở Al-Mayadeen, các tay súng IS vẫn tiếp tục bổ sung lực lượng và nguồn tiếp tế ở thung lũng Euphrates – nơi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ chống lưng đang tiến hành chiến dịch riêng chống IS ở khu vực giàu tài nguyên này của Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.



Một chiến binh IS xuất hiện gần Deir el-Zour trong bức ảnh tuyên truyền hồi tháng 1-2016. Ảnh: RT

Theo ước tính hồi tuần trước, quân đội Syria dưới sự yểm trợ trên không của Nga đã giải phóng hơn 90% lãnh thổ Syria khỏi phiến quân IS. Mặc dù nhấn mạnh không còn nghi ngờ gì về thất bại sắp tới của chủ nghĩa khủng bố ở Deir el-Zour, song Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-10 đặt ra câu hỏi về nỗ lực chống khủng bố của liên quân Mỹ tại Iraq.



Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói: “Việc các phần tử khủng bố liên tục bổ sung quân từ Iraq đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về mục tiêu thực sự của các chiến dịch chống khủng bố trong khu vực do Mỹ và cái gọi là các máy bay liên quân quốc tế thực hiện” – ông Konashenkov nhấn mạnh.

Ông Konashenkov thắc mắc: “Liệu liên quân Mỹ có phải đã thay đổi ưu tiên của họ ở Syria để “làm phức tạp chừng nào hay chừng đó”chiến dịch giải phóng lãnh thổ phía Đông của sông Euphrates của quân đội Syria hay không. Hay phải chăng đây là động thái có tính toán nhằm đuổi những kẻ khủng bố IS ra khỏi Iraq bằng cách buộc chúng chạy vào Syria và lọt vào tầm ngắm của các vụ không kích của không quân Nga?".

Ông Konashenkov nói rằng quân đội Syria đang cố đánh đuổi các tay súng IS ra khỏi TP al-Mayadin, nhưng tổ chức khủng bố này vẫn cố tăng cường lực lượng mỗi ngày ở đó bằng “lính đánh thuê nước ngoài” đến từ Iraq.

“Liên quân Mỹ đang giả vờ chiến đấu chống IS, chủ yếu là ở Iraq. Mặc dù nhìn thấy tất cả điều này nhưng vẫn tiếp tục buộc phải tích cực đánh IS vì một số lý do ở Syria” – đại diện Bộ Quốc phòng Nga nhận định.

Bên cạnh cáo buộc liên quân Mỹ giả vờ đánh IS ở Iraq, Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay tỉ lệ các cuộc không kích do Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu IS ở Iraq đã giảm đi đáng kể trong bối cảnh lực lượng Syria đang trên đà tấn công các vị trí của IS ở tỉnh Deir el-Zour.



Moscow cho hay IS đã tấn công vị trí quân đội Syria từ khu vực do Mỹ kiểm soát. Ảnh: RT

Trích dẫn dữ liệu do chiến dịch Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve cung cấp, ông Konashenkov lưu ý, trong một số trường hợp, các máy bay liên quân Mỹ đã cắt giảm tần suất không kích các mục tiêu IS ở Iraq tới 5 lần so với khi không kích ở Syria.



“Điều kỳ lạ là thời điểm cắt giảm tần suất không kích ở Iraq của liên quân Mỹ trùng hợp với việc các chiến binh IS tràn vào Deir el-Zour từ khu vực biên giới của Iraq” – ông Konashenkov nói.

Ông Konashenkov cũng thắc mắc tại sao liên quân Mỹ đóng băng chiến dịch quân sự để tái chiếm TP Raqqa – vốn được coi là trận địa chính của Mỹ chống lại IS ở Syria.

Việc quân khủng bố liên tục nhận được tiếp viện ở Syria đang khiến Không quân Nga làm việc cật lực để giúp quân đội Syria giữ đất và mở rộng đáng kể các khu vực kiểm soát được ở Deir el-Zour. Trong tuần qua, các tiêm kích Nga đã tăng cường không kích, tiến hành các cuộc tấn công phẫu thuật nhằm vào các đoàn xe khủng bố chạy vào Syria từ Iraq với tần suất 150 lần mỗi ngày.

Moscow lưu ý rằng Không quân Nga đã “phá hủy các cơ sở hạ tầng kinh tế” của quân khủng bố ở Syria và trấn áp việc mọi hoạt động khai thác và giao dịch dầu trái phép vốn là trụ cột chính trong hoạt động kiếm tiền của IS ở Syria. Trong khi đó, quân đội Syria liên tục tiến công khiến IS không thể tuyển mộ tân binh và tìm ra nguồn tiếp tế vũ khí bên trong Syria mà không dựa vào quân tiếp viện từ nước ngoài.