Nga ngăn chặn tấn công Syria

Viễn ảnh Mỹ can thiệp quân sự vào Syria đã đẩy chủ đề kinh tế xuống hàng thứ yếu trong hội nghị thượng đỉnh G20 tại St. Petersburg (Nga). Tổng thống nước chủ nhà Putin đã lợi dụng diễn đàn hội nghị để ngăn chặn Mỹ đánh Syria.

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Putin đã đề nghị đưa Syria vào chương trình làm việc trong buổi ăn tối 5-9. Các nước lần lượt bày tỏ quan điểm về Syria.

Nhóm BRICS tuyên bố tấn công Syria sẽ tác động cực kỳ xấu đến kinh tế thế giới. Trung Quốc ghi nhận giải pháp chính trị là con đường duy nhất có thể giải quyết xung đột Syria.

Trước buổi ăn tối, các nước châu Âu đã hội ý ngắn để trao đổi quan điểm chung về Syria. Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso nhấn mạnh phải chấm dứt xung đột Syria bằng giải pháp chính trị.

Tổng thống Nga Putin (trái) chào đón Tổng thống Obama đến dự hội nghị G20. Hai người bắt tay trong 15 giây và cố che giấu bất đồng. Ảnh: AP

Như vậy chỉ có Pháp là nước châu Âu duy nhất công khai ủng hộ Mỹ. Theo tường thuật của báo Le Figaro (Pháp), Tổng thống Pháp François Hollande đã bực tức nói: “Ông Van Rompuy phát biểu nhân danh ai? Ông ấy là chủ tịch Hội đồng châu Âu nhưng đâu có tham vấn lãnh đạo các nước châu Âu về vấn đề Syria!”.

Ông François Hollande bèn mời lãnh đạo năm nước châu Âu có mặt tại hội nghị G20 (Đức, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha) hội ý. Do không có thì giờ, cuộc họp “bỏ túi” diễn ra trong xe ô tô. Cuối cùng, các nước chỉ lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học và chế độ Syria chứ không ủng hộ đánh Syria.

Trong điện đàm đêm 5-9 với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đề nghị cần phải trình kết quả điều tra của LHQ về sử dụng chất độc hóa học ở Syria tại Hội đồng Bảo an LHQ trước khi có quyết định mới về Syria.

Cùng ngày, đại diện thường trực của Nga tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Vladimir Voronkov đề nghị IAEA phải thẩm định nguy cơ hạt nhân trong trường hợp Mỹ đánh Syria.

Trong khi Nga nỗ lực ngăn chặn chiến tranh, ngày 6-9, báo New York Times (Mỹ) dẫn nguồn từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã chỉ đạo Lầu Năm Góc mở rộng danh sách 50 mục tiêu cần tấn công ở Syria (các đơn vị quân đội, bộ chỉ huy, các vị trí pháo binh và tên lửa) do Pháp soạn thảo, đồng thời nghiên cứu khả năng can thiệp bằng không quân. Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng đưa ra vấn đề sử dụng không quân.

Trong khi đó, đài truyền hình Mỹ CNN ngày 6-9 khẳng định vệ tinh của cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện ba tàu chiến Nga chở tên lửa S-300 vượt eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Địa Trung Hải và hướng mũi về Syria. Đó là ba tàu SSV-201 Priazovye, Novocherkassk và Minsk.

Hãng tin Interfax (Nga) cho biết tàu đổ bộ Nga Nikolai Filchenkov cũng đang trên đường sang Địa Trung Hải.

Mỹ: Báo Wall Street Journal đưa tin cơ quan tình báo Mỹ đã nghe lén một cuộc điện đàm của lực lượng đặc nhiệm Iran chỉ đạo cho các phần tử vũ trang ở Iraq tấn công các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Baghdad nếu Mỹ đánh Syria. Vatican: Ngày 5-9, Tòa thánh đã họp tất cả các đại sứ tại Vatican để thông báo Đức Giáo hoàng phản đối mọi hành động can thiệp quân sự vào Syria. Đức Giáo hoàng đã mời gọi tất cả giáo dân ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 7-9. Nga: Ngày 6-9, Chủ tịch Duma quốc gia Sergei Naryshkin tuyên bố phái đoàn các nghị sĩ Nga đã hủy chuyến thăm Quốc hội Mỹ sau khi Quốc hội từ chối gặp để thảo luận về tình hình Syria.

HOÀNG DUY