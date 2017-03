Nga nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu sau khi tiếp quản vị trí đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của Liên hợp quốc, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc, Vitaly Churkin nhận định công việc của Hội đồng Bảo an trong tháng Sáu này sẽ ”rất nặng nề,” bắt đầu bằng cuộc thảo luận công khai, dự kiến tổ chức vào ngày 11/6, bàn về các sứ mệnh mới của một số phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ, trong đó có việc đổi mới trang thiết bị cho những phái bộ LHQ trong bối cảnh thời gian gần đây xảy ra một số cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này.





Một phiên họp toàn thể của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đại sứ Churkin, ông chưa có kế hoạch tổ chức bất cứ cuộc họp nào thêm nữa của Hội đồng Bảo an trong thàng Sáu này về vấn đề Ukraine, sau một số cuộc họp đã được tổ chức trong những tháng trước đó. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc họp như thế ”tùy theo đòi hỏi của tình hình.”

Ngoài ra, trong thời gian Nga làm chủ tịch, Hội đồng Bảo an có thể sẽ mở các cuộc thảo luận về tình hình một số quốc gia ở Trung Đông, như Syria, Lybia, Yemen, và sẽ nhóm họp bất cứ lúc nào nếu các quốc gia hiện là ủy viên Hội đồng Bảo an xét thấy có vấn đề đang đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.

Theo TTXVN