Nga rút quân khỏi Syria

• Đến nay, quân đội Syria đã giải phóng hơn 400 khu dân cư và hơn 10.000 km2 lãnh thổ. IS bị mất đất phải chuyển từ thế tấn công sang phòng ngự. Máy bay Nga thực hiện hơn 9.000 phi vụ, phá hủy hơn 209 địa điểm khai thác dầu và lọc dầu cùng hơn 3.000 phương tiện vận chuyển dầu của IS. Các bên ở Syria ngừng bắn từ ngày 27-2 và khởi động đàm phán hòa bình. • Sáng 14-3, vòng hai đàm phán hòa bình giữa chính phủ Syria và Cao ủy Đàm phán (phe đối lập) theo thể thức gián tiếp đã được nối lại tại Genève (Thụy Sĩ). Phái đoàn chính phủ Syria do Đại sứ Syria tại LHQ Bashar al-Jaafari dẫn đầu. Mục tiêu đàm phán nhằm thành lập chính phủ quá độ Syria trong vòng sáu tháng, đồng thời ban hành Hiến pháp mới và tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng. _________________________________ Nhiệm vụ được giao cho Bộ Quốc phòng và quân đội đã hoàn thành. Tôi ra lệnh cho bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu rút đại bộ phận lực lượng quân sự của chúng ta ra khỏi Syria kể từ ngày 15-3… Tôi hy vọng đây sẽ là tín hiệu tốt lành cho các bên trong xung đột và sẽ gia tăng lòng tin giữa các bên tham gia tiến trình hòa bình. Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN