Nga thân cận Iran, Mỹ lại càng bực bội

Ông nói: “Chúng tôi đã mở không phận cho Nga với một số điều kiện… Tôi đã cho phép máy bay ném bom Nga bay qua vì chúng tôi đã nhận được thông tin rõ ràng. Các máy bay Nga không kích chính xác và không gây tử vong cho dân thường”. Ông giải thích các máy bay Nga bay theo hành lang quy định qua Iraq và sẽ không bay trên các thành thị Iraq.

Cùng ngày, Nga và Iran đã chính thức xác nhận máy bay ném bom tầm xa của Nga được phép triển khai tại căn cứ Hamadan của Iran để không kích IS ở Syria. Trả lời hãng tin Sputnik (Nga), hai tướng về hưu Jean-Vincent Brisset và Dominique Trinquand của Pháp đánh giá sự kiện này như sau:

• Đối với Nga, quan hệ giữa Nga và Iran đã đạt đến mức rất cao vì hoạt động triển khai máy bay Nga cần phải được các cấp cao nhất thỏa thuận. Về phương diện kỹ thuật, tác chiến và thực tiễn, máy bay Nga triển khai ở Iran tức rất gần chiến trường, như vậy có thể chở theo đạn dược nhiều hơn.

• Đối với Iran, sau thỏa thuận về hạt nhân với phương Tây, Iran đã bước vào nhóm các nước hành động có trách nhiệm với sự đồng tình của Nga và có thể của Mỹ. Iran đã đạt đến vị trí mới với vai trò ngày càng quan trọng trong khủng hoảng Trung Đông. Chấp thuận cho quân đội nước ngoài hiện diện ở Iran là dấu hiệu Iran đã quay trở lại chính trường quốc tế sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Về phía Mỹ, nhận định về sự kiện máy bay Nga cất cánh từ Iran để không kích IS ở Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đánh giá sự kiện này chỉ làm tình hình thêm phức tạp vì Mỹ đang chú trọng chấm dứt thù địch trên toàn lãnh thổ Syria để tìm kiếm giải pháp chính trị.

Đại tá Mỹ Chris Garver, người phát ngôn liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, cho biết Nga có báo trước máy bay Nga cất cánh từ Iran sắp bay qua khu vực do liên minh kiểm soát.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu, các máy bay Tu-22M3 và Su-34 của Nga cất cánh từ Iran đã ném bom vào IS và nhóm Jabhat Fateh al-Sham (Mặt trận Al Nusra cũ) ở Aleppo, Deir ez-Zor và Idlib. Thế nhưng Đại tá Chris Garver lại tuyên bố IS không tập trung ở Aleppo và Idlib. Ông Mark Toner thì chỉ trích Nga chủ yếu ném bom vào quân nổi dậy ôn hòa Syria.