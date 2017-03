Nga tiếp tục không kích tại Syria, tái chiếm lãnh thổ IS

Báo Russia Times (Nga) dẫn lời Thượng tướng quân đội Nga Sergey Kuralenko ngày 25-3 cho biết trong ba ngày 22 đến 24-3, Nga đã thực hiện 41 cuộc không kích và tiêu diệt 146 mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực thành phố cổ Palmyra (tỉnh Homs, Syria).



Các địa điểm bị tiêu diệt gồm các trung tâm chỉ huy, các kho đạn dược, các đơn vị pháo binh, xe tăng và các phương tiện khác.

Nhờ sự hỗ trợ không kích của Nga, trong ngày 25-3 quân chính phủ Syria đã kiểm soát thành Palmyra, một vị trí quan trọng trong TP Palmyra. Đây là một Di sản thế giới của UNESCO và là môt chốt chiến lược của quân IS. Tuy nhiên, chính phủ Syria vẫn chưa thể kiểm soát kết TP Palmyra.



Quân chính phủ Syria chiến đấu giành lại TP Palmyra ngày 24-3 (Ảnh: SANA)

TP Palmyra có vị trí chiến lược quan trọng, kiểm soát các tuyến đường hướng về trung tâm lãnh thổ IS kiểm soát ở Syria, trong đó có tỉnh Deir al-Zor và tỉnh Raqqa - căn cứ chính của IS ở Syria. IS chiếm TP Palmyra từ tháng 5-2015. Chiếm lại được TP này sẽ là một thắng lợi quan trọng với chính phủ Syria trong cuộc chiến chống IS.



Thượng tướng Sergey Kuralenko đứng đầu trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn của Nga. Ông khẳng định Nga không nhắm tới các nhóm đối lập tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Trong tuần qua, Trung tâm giám sát ngừng bắn Nga đã đàm phán với 11 nhóm đối lập ở các tỉnh Aleppo và Homs về việc tham gia lệnh ngừng bắn.

Trung tâm giám sát ngừng bắn Nga cũng đã cung cấp hơn 19 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới thủ đô Damascus, các tỉnh Hama và Homs.