Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho IS

Thư khẳng định số chất nổ và hóa chất công nghiệp trị giá 1,9 triệu USD đã được đưa qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển đến IS. Tài liệu cho thấy số hàng trên được chuyển giao cho IS thông qua ba tổ chức phi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gồm İyilikder, Beşar Vakfı và Quỹ bảo vệ quyền và tự do con người. Trong đó có một quỹ đã điều 7.500 xe chở hàng đủ loại kể từ năm 2011. Để che giấu tung tích, hàng được đăng ký giả xuất xứ ở Jordan và Iraq.

Trong thư, Đại sứ Vitaly Churkin cho biết năm ngoái, bọn IS đã nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ 2.500 tấn ammonium nitrate, 456 tấn potassium nitrate, 75 tấn bột nhôm cùng số lượng lớn sodium nitrate, glycerine, acid nitric. Các hóa chất công nghiệp này được vận chuyển chủ yếu bằng xe tải, trong đó có một phần được chuyển trong các xe cứu trợ nhân đạo. Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ giám sát chuyển giao hàng cho IS. Phái bộ Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ đã bác bỏ cáo buộc của Nga.





Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo theo đề nghị của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm củng cố tình hình ngừng bắn ở Syria (bắt đầu từ ngày 22-2), cải thiện tình hình vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và đấu tranh chống khủng bố ở Syria. Hai bên nhấn mạnh hợp tác quân sự Nga-Mỹ phải giữ vai trò then chốt.

Theo AFP, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã lặp lại đề nghị của Nga về đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vì IS vẫn tích cực đưa quân vào Syria qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Nga nhấn mạnh vấn đề này đòi hỏi phối hợp các biện pháp cần thiết trong thời gian nhanh nhất, kể cả thông qua Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đang nghĩ đến khả năng tăng quân số lực lượng đặc nhiệm ở Syria để củng cố vị trí và tích cực tấn công hơn nữa. Nguồn tin không nói rõ sẽ tăng bao nhiêu quân. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận. Hiện có khoảng 50 tay súng đặc nhiệm Mỹ làm nhiệm vụ cố vấn ở Syria.

Tại Syria, quân đội Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các nhóm Ả Rập người Syria tập hợp trong liên minh do lực lượng người Kurd đứng đầu. Quân đội Mỹ và lực lượng người Kurd dự kiến lập một lực lượng với đa số là người Ả Rập làm nhiệm vụ giải phóng Raqqa, hậu cứ của IS.