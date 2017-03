Nga trả đũa cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay bị bắn

“Các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ trên thực tế là để bảo vệ quân khủng bố IS”, RT dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. “Điều này chẳng có gì ngạc nhiên khi xem xét những thông tin mà chúng tôi có được về lợi ích tài chính trực tiếp của nhiều quan chức Thổ Nhĩ Kỳ là có liên quan tới nguồn dầu mỏ do các nhà máy dầu do IS kiểm soát cung cấp” - ông nói tiếp.



Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: RT)

“Những hành động liều lĩnh và phạm tội của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra sự leo thang nguy hiểm cho mối quan hệ giữa Nga và NATO. Điều này vốn không thể biện hộ bằng bất kỳ lợi ích nào, kể cả là để bảo vệ biên giới quốc gia” - ông Medvedev nhấn mạnh.

Theo thủ tướng, Nga đang xem xét việc hủy bỏ nhiều dự án quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời còn cấm các công ty Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong thị trường Nga. Nga cũng đã sẵn sàng khuyến cáo công dân nước mình không đi du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ do lo sợ nguy cơ khủng bố. Điều này khiến các nhà làm du lịch nước này không bán tour du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga có thể tiếp tục hủy bỏ một dự án đường dẫn gas vốn với mục đích biến Thổ Nhĩ Kỳ thành một đất nước quá cảnh lớn cho việc vận chuyển khí gas tự nhiên của Nga tới châu Âu. Việc đóng dự án xây dựng nhà máy hạt nhân đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một trong những biện pháp cứng rắn của Nga sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi.