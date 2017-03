Nga và Mỹ quyết đánh bật IS khỏi hang ổ Raqqa

Tại Syria, máy bay Nga đã liên tục quần thảo, không kích suốt đêm 4-6 (giờ địa phương) ở tỉnh Raqqa, nơi IS lấy làm thủ đô tự xưng. Trước đó, lần đầu tiên từ hai năm nay, quân đội chính phủ Syria đã tiến vào Raqqa dưới sự yểm trợ của máy bay Nga và các lực lượng Syria do Nga huấn luyện (ảnh).

Mục tiêu hiện nay của quân đội Syria là đánh chiếm Tabqa (cách trung tâm Raqqa 20 km). Tháng 8-2014, trước đà tiến công của IS, quân đội Syria đã buộc phải rút khỏi Raqqa. Sau khi chiếm sân bay quân sự tại Tabqa, IS đã tử hình 160 binh sĩ Syria.

Hiện thời IS đã kiểm soát hầu hết tỉnh Raqqa, trừ hai TP Tell Abyad và Ayn Issa. Nếu chiếm được Tabqa, Nga có thể sử dụng sân bay quân sự tại đây để chuyển pháo hạng nặng đến và thúc đẩy nhanh chiến dịch giải phóng Raqqa.

Ngoài mũi tấn công vào Raqqa của quân đội Syria do Nga yểm trợ đánh từ hướng nam còn một mũi thứ hai của liên quân các lực lượng Ả Rập và người Kurd ở Syria do Mỹ yểm trợ tấn công từ hướng bắc vào mục tiêu Tabqa. Theo AFP, dường như giữa Mỹ và Nga có phối hợp ngầm trong chiến dịch tấn công vào Raqqa.





Hiện thời IS tại Syria đang phải đối phó với ba mũi phản công gồm hai mũi tấn công ở Raqqa và một mũi tấn công tại tỉnh Aleppo cạnh Raqqa. Tại Aleppo, liên quân các lực lượng Ả Rập và người Kurd đang cố đánh chiếm TP Minbej nhằm cắt đứt con đường tiếp tế chủ yếu của quân IS giữa Raqqa và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuối tuần trước, Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ thông báo đã có gần 20.000 người tản cư và nếu chiến sự căng thẳng, dự kiến sẽ có 216.000 người phải sơ tán.

Tại Iraq, quân IS tiếp tục thoái lui. Quân đội Iraq phối hợp với cảnh sát và lực lượng dân quân dòng Shiite đang tiếp tục gây sức ép với IS nhằm giải phóng TP Fallujah. Cuối tuần trước, các lực lượng của Iraq đã chiếm được Saqlawiya cách các vị trí của IS ở Fallujah khoảng 10 km.

Trong khi đó tại Libya, ngày 5-6, Thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc Fayez El Sarraj tuyên bố loại trừ giải pháp quốc tế can thiệp quân sự vào Libya để chống IS. Ông nói: “Thực sự chúng tôi cần cộng đồng quốc tế giúp đỡ trong cuộc chiến chống khủng bố… Tuy nhiên, chúng tôi không bàn đến can thiệp quốc tế”. Ông khẳng định Libya cần hình ảnh vệ tinh, thông tin tình báo và hỗ trợ kỹ thuật chứ không cần quốc tế triển khai bộ binh đến Libya.

IS bắt đầu phát triển tại Libya từ cuối năm 2014. Chúng đã xây dựng căn cứ tại Sirte cách thủ đô Tripoli 450 km. Thủ tướng Fayez El Sarraj khẳng định “chiến thắng hoàn toàn đối với IS ở Sirte đang đến gần”. Cuối tuần trước, quân đội thông báo đã đánh chiếm căn cứ không quân chiến lược gần Sirte.