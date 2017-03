Nga xác định NATO là mối đe dọa chính

Ngày 26-12 (giờ địa phương), trang web của điện Kremlin đã công bố học thuyết quốc phòng mới của Nga vừa được Tổng thống Putin phê chuẩn. Tài liệu học thuyết quốc phòng mới dày 29 trang. Hầu hết nội dung học thuyết mới giống học thuyết quốc phòng công bố năm 2010.

Học thuyết quốc phòng mới nhấn mạnh một số điểm như sau:

 Các mối đe dọa: Học thuyết mới ghi nhận khả năng xảy ra chiến tranh quy mô chống Nga đã giảm nhưng nhiều mối đe dọa đang gia tăng ở một số lĩnh vực như tranh chấp lãnh thổ, can thiệp vào công việc nội bộ, đưa vũ khí chiến lược vào không gian.

Về các mối đe dọa bên trong có điểm mới là hoạt động nhằm phá hủy các giá trị tinh thần và lòng yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là tác động đến giới trẻ.

Học thuyết mới đưa ra khái niệm “răn đe phi hạt nhân”, có nghĩa là duy trì ở mức độ cao tình hình chuẩn bị quân đội quy ước và thái độ cam kết của một số tổ chức khu vực như Cộng đồng Các quốc gia độc lập, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Ngày 26-12, Tổng thống Nga Putin khẳng định học thuyết quốc phòng mới chỉ mang tính chất phòng thủ. Ảnh: AP

NATO: Học thuyết mới xác định NATO là mối đe dọa chủ yếu của Nga vì NATO đã tăng cường quân sự, bổ sung một số chức năng vi phạm luật pháp quốc tế và đưa cơ sở hạ tầng quân sự áp sát biên giới Nga (đưa quân đồn trú ở Ba Lan và vùng Baltic).

Học thuyết quốc phòng năm 2010 đã xác định NATO là mối đe dọa của Nga với âm mưu gây bất ổn. Nay học thuyết mới khẳng định NATO là mối đe dọa “gây bất ổn các nước láng giềng của Nga”.

Học thuyết mới còn ghi nhận các mối đe dọa xuất phát từ tình hình bất ổn ở một số nước và khu vực, việc triển khai quân của nước ngoài (hoặc nhóm nước ngoài) cạnh Nga và đồng minh của Nga cũng như trên vùng biển gần kề để gây sức ép chính trị và quân sự đối với Nga.

Bắc Cực: Chương nói về các nhiệm vụ chính của quân đội Nga trong thời bình xác định một trong những mục tiêu ưu tiên là bảo vệ lợi ích Nga ở Bắc Cực. Đây là lần đầu tiên học thuyết quốc phòng nêu vấn đề này.

Trước đó Tổng thống Putin đã thông báo thành lập hệ thống thống nhất các căn cứ dành cho tàu chiến và tàu ngầm thế hệ mới ở Bắc Cực. Năm ngoái Nga đã công bố chiến lược tăng cường hiện diện ở Bắc Cực và khuyến khích phát triển Bắc Cực đến năm 2020.

Hệ thống chung về phòng thủ chống tên lửa: Học thuyết mới đã nêu các nhiệm vụ chính của Nga về răn đe và phòng, chống các cuộc xung đột quân sự. Trong đó có thành lập các cơ chế hợp tác song phương và đa phương cùng có lợi để chống các mối đe dọa tên lửa. Khi cần thiết Nga sẽ tham gia thành lập hệ thống phòng thủ chống tên lửa chung nếu Nga có phần đóng góp bình đẳng trong các dự án này.

Nga lo ngại tình hình củng cố khả năng tấn công ở biên giới Nga và nỗ lực triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa chung ở Đông Âu và Trung Âu, nhất là ở Ukraine (Mỹ hậu thuẫn).

Giáng trả hạt nhân: Học thuyết quốc phòng mới xác định: “Nga giành quyền sử dụng vũ khí hạt nhân giáng trả vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt khác nhằm vào Nga và/hoặc đồng minh Nga, cũng như tấn công hàng loạt bằng vũ khí quy ước đe dọa đến sự sống còn quốc gia”.

Về mục tiêu này thì học thuyết quốc phòng năm 2010 cũng nêu tương tự. Học thuyết mới xác định vũ khí hạt nhân là một tác nhân quan trọng để ngăn chặn xung đột hạt nhân và xung đột thông thường. Quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân thuộc quyền hạn của tổng thống Nga.

Học thuyết quốc phòng mới nhấn mạnh: “Ngăn chặn xung đột hạt nhân cũng như mọi xung đột quân sự khác là nền tảng chính sách quốc phòng Nga”. Học thuyết xác định quân đội chỉ can thiệp với điều kiện mọi giải pháp phi bạo lực đã cạn.

Các doanh nghiệp quân sự tư nhân nước ngoài: Đây là lần đầu tiên học thuyết quốc phòng nêu lên vấn đề này và đánh giá đây là mối đe dọa an ninh quốc gia khi các doanh nghiệp quân sự tư nhân nước ngoài hiện diện ở sát biên giới Nga. Nga đã nhiều lần chỉ trích các công ty an ninh Mỹ can thiệp vào Ukraine.