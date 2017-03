Nga-Mỹ bất đồng, thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ tan vỡ

Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến tổ chức cuộc tham vấn về tình hình Syria vào tối 16-9 (giờ địa phương) tại New York. Đúng ra trong cuộc tham vấn này, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ xem xét khả năng ban hành một nghị quyết của Hội đồng Bảo an ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ. Tại cuộc tham vấn này, đại diện của Washington và Moscow phải trình dự thảo nghị quyết.





Vào giờ chót, cuộc tham vấn đã bị hủy theo yêu cầu của Nga và Mỹ theo thông báo của New Zealand, chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 9.

Nga và Mỹ đổ lỗi cho nhau về sự kiện cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an LHQ bị hủy.

Về phía Nga, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin giải thích với báo chí rằng Mỹ từ chối trao thỏa thuận ngừng bắn hoặc thậm chí không chịu đọc các hồ sơ liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại Hội đồng Bảo an LHQ. Ông phân trần: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể yêu cầu họ (13 thành viên khác của Hội đồng Bảo an) ủng hộ các hồ sơ mà họ chưa từng nhìn thấy”.

Ông Vitaly Churkin cho biết Nga đã chuyển cho Washington hai phiên bản của dự thảo nghị quyết ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ. Ông than phiền đến giờ này Mỹ vẫn đòi giải thích lại thỏa thuận ngừng bắn đã đạt ngày 9-9.

Phái đoàn của Mỹ tại LHQ lại tuyên bố Mỹ chưa thỏa thuận được với Nga về quy trình để thông báo thỏa thuận ngừng bắn với Hội đồng Bảo an LHQ mà không làm phương hại đến hoạt động thúc đẩy an ninh của thỏa thuận. Phía Mỹ biện bạch hiện thời chỉ lo tập trung làm sao đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến cho người dân Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn quy định về ngừng bắn, vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và thúc đẩy tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Hàng cứu trợ sẽ được chuyển đến các khu vực bị bao vây, bắt đầu từ khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở Aleppo (ảnh), mặt trận chính của nội chiến Syria.

Ngày 16-9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhận xét dù ngừng bắn là thỏa thuận hai bên nhưng rốt cuộc chỉ có quân đội chính phủ Syria ngừng bắn. Dù vậy, người phát ngôn nói Nga vẫn sẵn sàng kéo dài thời hạn ngừng bắn thêm 72 tiếng nữa.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản ứng lại với tuyên bố: Chừng nào Syria không cho các thành phố bị bao vây nhận hàng cứu trợ, Mỹ sẽ không hợp tác quân sự với Nga như thỏa thuận ngừng bắn quy định (thỏa thuận ngừng bắn quy định nếu ngừng bắn thành công một tuần, Nga và Mỹ sẽ hợp tác quân sự để không kích IS).

Trong bối cảnh rối ren như thế, tối 16-9, Tổng thống Obama đã họp Hội đồng An ninh quốc gia để xem xét thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Obama cực kỳ quan tâm đến tình hình chế độ Syria cản trở không cho đưa hàng cứu trợ nhân đạo. Bên này cứ đổ lỗi cho bên kia và tiếng nói chung vẫn còn quá xa vời!