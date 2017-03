Ngân hàng phục vụ người Việt ở Mỹ sụp đổ

First Vietnamese American Bank (FVAB) có trụ sở ở thành phố Westminster (Mỹ) với số tài sản 48 triệu đôla, đã bị Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đóng cửa hôm 5/11 sau 5 năm làm ăn thua lỗ. FVAB đi vào hoạt động từ tháng 5/2005 và là ngân hàng đầu tiên được lập ra ở Mỹ chủ yếu phục vụ khách hàng gốc Việt. FDIC đã rao bán FVAB cho ngân hàng Grandpoint ở Los Angeles với chi phí chuyển nhượng chỉ có 9,6 triệu đôla.



First Vietnamese American Bank, Ngân hàng đầu tiên

dành cho người Việt tại Mỹ vừa phá sản. Ảnh: Topnews.



Cùng cảnh ngộ với FVAB, ba ngân hàng còn lại là K Bank (có tài sản 538,3 triệu đôla và trụ sở ở thành phố Randallstown), Pierce Commercial Bank (221,1 triệu USD, Tacoma) và Western Commercial Bank (98,6 triệu USD, Woodland Hills).

Tính từ đầu năm 2010 đến nay, đã có 143 ngân hàng bị đóng cửa ở Mỹ, nhiều hơn 3 ngân hàng so với con số của cả năm 2009. Tuy nhiên, đa số ngân hàng bị đóng cửa trong năm nay có quy mô nhỏ hơn so với năm trước, nhờ vậy tổn thất của quỹ bảo hiểm tiền gửi không nhiều bằng

Diễn biến giao dịch trên Phố Wall tuần này được dự báo sẽ chịu sức ép chốt lời. Đường chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày hiện đứng ở mốc 88,5 điểm. Mức trên 70 điểm chứng tỏ thị trường đã bị mua vào quá mạnh. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 đang tiến sát mốc kháng cự mạnh ở 1.228 điểm.

Với không nhiều các thông tin kinh tế quan trọng được công bố, giao dịch tuần này được xem là một phép thử quan trọng về xu hướng ngắn hạn của thị trường sau khi đã chiết khấu hầu hết các thông tin quan trọng trong tuần trước. Sau 5 phiên khởi sắc, chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp, chỉ số Dow và Nasdaq cùng bứt phá được 2,9%, S&P cộng 3,6%.

Lợi nhuận quý III của tập đoàn Berkshire Hathaway thuộc sở hữu của tỷ phú Warren Buffett sụt giảm 7,7%, so với mức tăng trưởng 11% của chỉ số Standard & Poor’s 500. Kết quả kinh doanh của Berkshire Hathaway, tập đoàn hiện quản lý danh mục phái sinh trị giá hơn 60 tỷ đôla, không ấn tượng như những kỳ vọng ban đầu của Phố Wall, khi sụt giảm xuống 2,99 tỷ đôla từ 3,24 tỷ đôla của cùng kỳ năm ngoái, do những khoản thua lỗ liên quan tới hoạt động giao dịch kỳ hạn cổ phiếu. Hoạt động phái sinh của Berkshire lỗ 146 triệu đôla so với khoản lãi 1,73 tỷ đôla trong quý 3/2009. Thống kê từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Berkshire đã tăng được 27%, trong khi mức tăng của S&P 500 chỉ là 8,3%.

Vàng đã lập kỷ lục thứ mười bảy liên tiếp chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 tuần. Mặc dù đang hướng tới năm tăng giá thứ mười liên tiếp và đang ở mức cao kỷ lục mọi thời đại nhưng nếu tính điều chỉnh theo lạm phát thì giá vàng hiện nay vẫn thấp hơn giá cách đây 3 thập kỷ. Tuần qua, kim loại quý đã tăng được 3% giá trị, theo đó nới rộng bước tăng kể từ đầu năm 2010 lên 28%. Quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục giữ trạng thái đóng băng tài khoản kể từ ngày 14/10, trước đó, quỹ này đã tăng lượng vàng vật chất nắm giữ thêm 14% kể từ đầu năm 2010.

Trên sàn giao dịch hàng hóa châu Á, giá dầu thô đang tăng phiên thứ sáu liên tiếp. Giới đầu tư lạc quan gói chi tiêu 600 tỷ đôla của Cục dự trữ Liên bang (FED) sẽ là liều thuốc kích thích đà tăng trưởng kinh tế Mỹ, cũng như làm suy yếu sức mạnh của đồng đôla. Trong tuần trước, giá vàng đen đã tăng kỷ lục 6,7% so với mức tăng 9,1% của cả năm 2009.