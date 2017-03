Nga-Syria tiến đánh, loại 1.000 quân IS khỏi vòng chiến

Theo CNN, Trung tướng Sergei Rudskoy của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-3 cho biết ít nhất 1.000 chiến binh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt và bị thương trong một cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria và máy bay Nga nhằm giành lại quyền kiểm soát thành cổ Palmyra và các khu vực lân cận từ tay quân khủng bố.



Binh sĩ của quân đội Syria đứng tại Đền Bel trong thành cổ Palmyra bị IS phá bỏ hồi tháng 4-2016. Ảnh: Reuters

Tướng Rudskoy cho biết cuộc tấn công này được lên kế hoạch bởi các cố vấn Nga và quân đội Syria đã tiến công vào hướng phía đông của thành cổ Palmyra. Các đơn vị Syria đã khống chế Palmyra trong tuần này và đã giải phóng thành phố này sau bị bị IS chiếm đóng trong vài tháng.



Palmyra được xem là vị trí quan trọng chiến lược cho cả hai phía chính phủ Syria và quân khủng bố IS trong cuộc nội chiến kéo dài hơn năm năm ở quốc gia Trung Đông này.

Tọa lạch ở tỉnh Homs, trung tâm Syria, Palmyra cách thành trì Raqqa của IS chừng 225 km. Palmyra đã bị kiểm soát qua lại giữa lực lượng Syria và IS trong rất nhiều lần. Lực lượng Syria đã chiếm lại TP này hồi tháng 3 năm ngoái sau khi bị IS kiểm soát hồi tháng 5-2015, lúc đó IS đã bắt đầu đập phá các di tích trong thành cổ này.