Ngày 10-9: 'Chú Sam' chính thức 'lệnh' tấn công IS

Vào ngày 10-9 tới đây, tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đưa ra tuyên bố chính thức cho người dân nước này về kế hoạch tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS). Trước đó một ngày, Obama cũng sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo tại hai viện để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tác chiến mà ông đưa ra.

Tổng thống Obama ngụ ý rằng ông sẽ không cần đến sự cho chép của Hạ viện để triển khai kế hoạch của mình để “bảo vệ người dân Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, ông vẫn có ý định gặp gỡ với các nhà làm luật để tìm kiếm thêm các khoản kinh phí hỗ trợ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị NATO (Nguồn Reuters)

Ông Obama vẫn mong muốn vừa có thể giải quyết vấn đề IS tại Trung Đông, lại vừa không phải đưa quân đội trở lại Iraq, đi ngược lại lời hứa ứng cử tong thống năm 2008 của ông.

Hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC, tổng thống Obama cho biết, chính quyền của ông đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tấn công và tiêu diệt tổ chức IS.

Tuy nhiên, ông cũng đồng thời xoa dịa nỗi lo của người dân Mỹ về viễn cảnh tiếp tục sa lầy vào một cuộc chiến khác khi cam kết sẽ không đưa quân đội đến Iraq và Syria.

Ông cho biết cuộc chiến này không giống như cuộc chiến tại Iraq, mà là một chiến dịch chống khủng bố như nước Mỹ đã làm suốt bảy năm nay. Đồng thời, nước Mỹ cũng sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này, mà cùng 9 quốc gia khác tạo thành một liên minh “cốt lõi” chống lại IS.

Ông Obama cũng tuyên bố các quốc gia Hồi giáo Sunni trong khu vực bao gồm Ả Rập Saudi, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE cùng hỗ trợ cuộc chiến chống lại IS.

Được biết, vào ngày 07-09 vừa qua, ông Obama đã lệnh cho quân đội Mỹ không kích vào lực lượng quân IS đang bao vây đập Haditha tại Iraq. Những đợt không kích tương tự đã được quân đội Mỹ tiến hành trong suốt một tháng qua.

Tuyên bố này đã nhấn mạnh mức độ khẩn cấp của vấn đề IS đối với nước Mỹ.

Theo ông, mặc dù IS chưa phải là mối nguy hại trực tiếp đến nước Mỹ, những chiến binh hồi giáo phương Tây đang chiến đấu dưới ngọn cờ khủng bố của IS cuối cùng cùng sẽ đe dọa an ninh nước này.

Sự bành trướng của IS trên lãnh thổ Iraq và Syria, tuyên bố thành lập nhà nước hồi giáo IS,cùng hai vụ hành quyết man rợ hai phóng viên của Mỹ đã hối thúc cả hai đảng phái chính trị Mỹ thống nhất đưa ra các phản ứng mạnh mẽ và thiết thực hơn.