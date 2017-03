Ngày 1-11, quân đội Iraq bắt đầu tiến vào Mosul

Reuters đưa tin hôm trước đó, ở mặt trận phía đông Mosul, lực lượng đặc nhiệm Iraq vận động từ TP Bartella đã chọc thủng sức đề kháng của quân IS và áp sát khu phố Al-Karama. Cuộc hành quân được máy bay và pháo binh của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu yểm trợ.

Trả lời hãng tin AFP, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Iraq bác bỏ thông tin quân đội Iraq đã vào khu phố Al-Karama. Trước đó, hai mục tiêu được xác định cần chiếm là hai ngôi làng Gogjali và Bazwaya. Đến ngày 31-10, lực lượng đặc nhiệm đã chiếm được làng Bazwaya (ảnh). Nếu chiếm được làng Gogjali, họ sẽ còn cách ranh giới hành chính của Mosul 700 m.





Như vậy, chỉ còn một làng duy nhất cần chiếm trước khi lực lượng đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul từ phía đông. Ở các mặt trận phía đông và phía bắc, lực lượng người Kurd đang củng cố vị trí. Ở mặt trận phía nam, quân đội Iraq đang tiến dọc sông Tigris.

Trả lời báo Deutschlandfunk (Đức), ông Hans-Georg Maassen, chỉ huy cơ quan tình báo Đức, cảnh báo nếu IS thất trận tại Mosul, chúng sẽ điên cuồng tấn công châu Âu để trả thù.