Ngày 2-12 tiếp tục xử vụ Securency

Ông Bill Lowther người Anh, cựu giám đốc Công ty In tiền Securency International Pty Ltd của Úc đã được bảo lãnh tại ngoại, chờ ngày 2-12 ra trước tòa đại hình ở TP Southwark thuộc London. Ông là người đầu tiên ra tòa trong bốn người làm việc cho công ty bị bắt. Ông bị cáo buộc cùng các thành viên cấp cao của công ty hối lộ quan chức một số nước châu Á để được hợp đồng in tiền polymer. Cơ quan Điều tra các tội phạm nghiêm trọng của Anh và Cảnh sát Liên bang Úc cho rằng các hợp đồng có liên quan đến Việt Nam.

THIÊN ÂN (Theo Guardian, Bloomberg)