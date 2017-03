Ngày đầu tái chiếm Mosul từ IS: Giành lại 200 km2 đất

Ngày đầu tiên của chiến dịch tái chiếm Mosul của chính phủ Iraq diễn ra chủ yếu ở các khu vực ngoại ô TP và lực lượng chính phủ Iraq đã đạt được vượt các mục tiêu đặt ra trong ngày, hãng tin CNN (Mỹ) dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Binh sĩ, cảnh sát Iraq cùng các lực lượng tiến vào Mosul từ hai hướng tây và đông. Lính Mỹ đóng vai trò yểm trợ từ phía sau, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.



Lực lượng Iraq tiến về Mosul trong ngày 17-10. Ảnh: CNN

Các lực lượng quân Iraq tái chiếm Mosul gồm có quân đội, cảnh sát Iraq, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố và các lực lượng bán quân sự, lực lượng dân quân người Kurd.

Lãnh đạo lực lượng người Kurd tại Iraq Massoud Barzani thông báo lực lượng này đã chiếm lại 200 km2 diện tích từ tay IS trong ngày đầu tiên, nhờ có sự hỗ trợ không kích và pháo kích của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. 200 km2 này gồm nhiều làng mạc, tuy nhiên nhiều ngôi làng hầu như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn vài chục nóc nhà, dân tình vắng vẻ.



Lực lượng Iraq nã pháo tấn công IS từ ngoại ô Mosul. Ảnh: CNN

Trên một con đường cách Mosul vài km, một đoàn xe chở binh sĩ, cảnh sát Iraq đã bị các tay súng IS nã súng vào. Nhà báo Nick Paton Walsh của hãng tin CNN (Mỹ) tháp tùng đoàn xe đưa tin về chiến dịch may mắn không bị thương.



Truyền thông IS cho biết tổ chức này đã thực hiện tám vụ đánh bom tự sát nhắm vào lực lượng người Kurd trong ngày 17-10, phá hủy hai xe quân sự của lực lượng này. CNN xác nhận điều này.



Khói bốc lên vì IS đánh bom tự sát nhắm vào lực lượng người Kurd trong ngày 17-10. Ảnh CNN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia vào chiến dịch tái chiếm Mosul. Ông Erdogan lo ngại chiến dịch này có thể dẫn tới xung đột giáo phái một khi vùng đất của người Sunni sẽ bị đặt dưới quyền kiểm soát của người Shiite.

Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nước duy nhất lo ngại điều này. Trong ngày 17-10, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đề nghị chính phủ Iraq không cho lực lượng người Shiite tham gia chiến dịch tái chiếm Mosul, sợ một khi lực lượng này vào Mosul sẽ thảm sát người Sunni. Điều này đã từng xảy ra trong chiến dịch tái chiếm Fallujah từ IS trước đó.