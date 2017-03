Nghi án bán thịt người ở chợ Trung Quốc

Khám xét nhà tên này ở làng Nam Môn, cơ quan điều tra tìm thấy điện thoại và thẻ tín dụng của nạn nhân.

Báo The Standard (Hong Kong) đưa tin công an đã tìm thấy tại nhà nghi can khoảng 10 nhãn cầu bảo quản trong rượu và nhiều mẩu thịt hong trông giống thịt người. Báo dẫn nguồn từ công an địa phương cho biết có thể nghi can đã dùng một phần thịt người nuôi chó và lấy một phần mang ra chợ địa phương rao giả là thịt đà điểu để bán.

Công an nghi ngờ tên này đã sát hại 17 thanh niên địa phương mất tích trong mấy năm qua. Trương Dung Minh từng có tiền án về tội giết người, đã thụ án gần 20 năm. Tân Hoa xã cho biết trung ương đã cử một đội công tác về Vân Nam hỗ trợ điều tra về các thanh niên mất tích. Hai lãnh đạo công an địa phương đã bị cách chức.

D.THẢO