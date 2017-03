Nghi án hối lộ các tay súng Taliban

Theo tờ “Thời báo” (The Times của Anh) ngày 15-10, Italia đã hối lộ lực lượng Taliban tại Afghanistan để đánh đổi lấy sự an toàn cho các binh sĩ nước này đang tham chiến trong thành phần Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Mỹ và NATO đứng đầu. Số tiền hối lộ lên tới hàng chục ngàn USD và được chi trả qua cơ quan tình báo Italia.

Dẫn cáo buộc của các quan chức NATO và sự thừa nhận của chỉ huy Taliban, tờ nhật báo Anh cho biết, Italia đã trả tiền cho lực lượng Taliban tại quận Sarobi thuộc tỉnh Paktita cách Thủ đô Kabul 70 km về phía đông. Nơi đây có 3 đại đội lính Italia đồn trú cho tới khi được thay thế bởi một đơn vị quân Pháp vào tháng 3-2008.

Chỉ 5 tháng sau khi thế chỗ quân Italia, một toán tuần tra của Pháp đã chịu thương vong nặng nề trong trận phục kích của các tay súng Taliban làm 10 binh sĩ chết và 21 bị thương. Theo nghi vấn, do quân Italia không “bàn giao” lại việc hối lộ nên quân Pháp cứ ngỡ tình hình ở khu vực yên tĩnh nên chỉ trang bị nhẹ khi đi tuần tra.

Khỏi phải nói thông tin trên tờ “Thời báo” gây chấn động như thế nào trong dư luận các quốc gia tham chiến tại Afghanistan, đặc biệt là ở Italia. Chính phủ của Thủ tướng Silvio Berlusconi đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc cho là “vô căn cứ” của tờ nhật báo Anh.

Tuyên bố do Văn phòng Thủ tướng Italia đưa ra ngày 15-10 khẳng định Chính phủ của ông Berlusconi “không bao giờ cho phép cũng như để xảy ra việc trả tiền cho các tay súng Taliban”. Một trong những minh chứng là trong nửa đầu năm 2008 quân Italia tại Afghanistan đã phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công, đặc biệt là ở Sarobi.

Cùng ngày 16-10, quân Pháp cũng tuyên bố bác bỏ thông tin trên tờ “Thời báo” về việc 10 binh sĩ Pháp thiệt mạng tại Sarobi ngày 18-8-2008 là do phía Italia đã không thông báo về thỏa thuận hối lộ Taliban. Đô đốc Christophe Prazuck, người phát ngôn quân đội Pháp cho biết, không có “thông tin nào có thể xác nhận tin mà báo Anh đăng tải”.

Tuy nhiên, tờ “Thời báo” vẫn khẳng định họ có các nguồn tin đáng tin cậy cho những thông tin đăng tải về việc quân Italia hối hộ Taliban. Nhật báo này dẫn ra sự thừa nhận của viên chỉ huy Taliban tên là Mohammed Ishmayel cũng như nguồn tin nói Đại sứ Mỹ ở Italia tháng 6 vừa qua đã gửi công hàm phản đối Italia về việc hối lộ Taliban.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Ignazio La Russa ngày 15-10 một lần nữa bác bỏ những thông tin mà ông cho là “hoàn toàn rác rưởi” của tờ “Thời báo”. Đồng thời cho biết đã giao cho cấp dưới chuẩn bị đơn kiện tờ báo Anh.