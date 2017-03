Nghi can bị bắt khai hắn là kẻ đánh bom ở Bangkok?

Trước đó, các báo Thái Lan cho biết Trung tướng Srivara Rangsipramanakul chỉ huy cảnh sát Bangkok nói Adem Karadag khai hắn là nghi can mặc áo vàng. Adem Karadag là nghi can đầu tiên bị bắt chiều 29-8 tại chung cư ở quận Nong Chok cùng với vật dụng chế tạo bom.

Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết cảnh sát vừa thu thập một đoạn video mới từ máy ghi hình ngay sau vụ nổ bom. Đoạn video cho thấy một người giống Adem Karadag mặc áo màu xám từ nhà vệ sinh công cộng trong Công viên Lumpini bước ra và trên tay cầm một túi nhựa. Cảnh sát đã phóng to hình ảnh và thấy trong túi là chiếc áo màu vàng.

Cảnh sát đã sử dụng đoạn băng thay áo này để thẩm vấn, từ đó nghi can Adem Karadag khai nhận hắn đã đội tóc giả và đeo kính thành nghi can mặc áo vàng. Cảnh sát cho tái dựng hiện trường thì hắn làm đúng như nghi can áo vàng. Hắn có vết sẹo dài trên cánh tay. Trong băng video, nghi can mặc áo vàng đã dùng dây đai cột ở cánh tay che lại.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan cho rằng cần thử ADN để biết Adem Karadag có phải là kẻ đánh bom hay không. Đến nay Thái Lan đã truy nã 15 người, trong đó hai người bị bắt là Adem Karadag và Yusufu Mieraili.

