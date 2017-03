Nghi can đánh bom đã rời Bangladesh sang TQ

Kết quả xác minh cho thấy Abudureheman Abudusataer đi máy bay từ Bangkok đến Dhaka (Bangladesh) lúc 15 giờ 30 ngày 16-8, sau đó đến ngày 30-8 đã rời Dhaka đi Bắc Kinh trên chuyến bay Jet Airways. Cảnh sát đang điều tra hoạt động của người này trong hai tuần lưu trú tại Bangladesh.

Nghi can Abudureheman Abudusataer sử dụng hộ chiếu Trung Quốc rời Thái Lan hôm trước khi xảy ra vụ đánh bom ở Bangkok. Sáng 11-9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thông báo với báo chí Thái Lan đã yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ truy tìm nghi can Abudureheman Abudusataer. Cảnh sát Thái Lan khẳng định nghi can này là kẻ chủ mưu vụ đánh bom tại Bangkok.

Trong khi đó, một tổ cảnh sát Thái Lan do Trung tướng Suchart Teerasawat dẫn đầu cũng đã đến Malaysia điều tra. Theo điều tra, một nghi can đã xuất cảnh qua Malaysia qua cửa khẩu Sungai Kolok (tỉnh Narathiwat) và nghi can này có thể là người đàn ông mặc áo vàng. Nguồn tin từ cảnh sát cho biết nghi can này đào tẩu qua biên giới với sự giúp sức của băng nhóm buôn người Rohingya ở Sungai Kolok.

Vụ đánh bom tại đền thờ Ấn giáo Erawan ở Bangkok đã làm 20 người thiệt mạng, trong đó có 14 du khách nước ngoài. Trong số du khách thiệt mạng có bảy người là công dân Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

H.DUY