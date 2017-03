Nghi can Guantanamo sẽ được xét xử tại Mỹ

Theo quyết định, chính phủ Mỹ không phải công bố ảnh binh lính Mỹ tra tấn tù nhân ở nước ngoài. Quyết định đã được Hạ viện thông qua tuần trước và đang chờ tổng thống xem xét.

Nghi can Guantanamo được chuyển về Mỹ phải là người không hoặc ít rủi ro về an ninh. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét 45 ngày trước khi chuyển. Nếu tòa tuyên có tội, nghi can sẽ không thụ án tại Mỹ. Nếu không có tội, họ cũng không được định cư tại Mỹ. Một số khác sẽ được chuyển đến xét xử tại tòa án quân sự các nước.

Cũng trong ngày 20-10, Tòa án tối cao Mỹ đồng ý đầu năm 2010 sẽ xem xét đơn kháng cáo yêu cầu được định cư tại Mỹ của một số người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) tại nhà tù Guantanamo. Tổng cộng có 17 người bị giam từ năm 2002 và đã được xóa cáo buộc khủng bố. Hồi tháng 6, bốn người đã được chuyển đến Bermuda (Anh). Đảo quốc Palau đồng ý nhận 12/13 người còn lại nhưng hầu hết họ muốn định cư ở Mỹ.