Nghi can sát hại Annie Le sẽ ra tòa ngày 6-10

Ngày 17-9, cảnh sát đã bắt giữ nghi can Raymond Clark về tội giết người và đưa đến trình diện tại Tòa án TP New Haven, bang Connecticut. Dự kiến nghi can sẽ ra tòa ngày 6-10 (ảnh).

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy giày của Raymond Clark có dính máu của nghiên cứu sinh gốc Việt Annie Le. Quần áo có dính tóc nạn nhân. Trên trần và hốc tường căn phòng giấu xác nạn nhân có dấu vết ADN của y. Trên thi thể và quần áo của Annie Le cũng có dấu vết mẫu ADN của Raymond Clark. Một nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã nhìn thấy Raymond Clark cố giấu dụng cụ lau chùi phòng thí nghiệm có dính máu. Cảnh sát cũng tìm thấy một hạt cườm đeo cổ và một ít máu của Annie Le tại căn phòng cô được nhìn thấy lần cuối cùng. Giải thích với FBI về các vết trầy xước, Raymond Clark nói bị mèo cào và chơi thể thao. Trong khi đó, cảnh sát nhận định có thể các vết xước là do Annie Le đã chống trả trước khi chết và Raymond Clark bị trầy xước khi cố giấu xác vào hốc tường hẹp. Theo Báo ABC News ngày 17-9, vào ngày Annie Le mất tích, Raymond Clark có gửi tin nhắn cho cô đề nghị gặp để nói chuyện về việc vệ sinh lồng cũi nuôi vật thí nghiệm. Cảnh sát nhận định đây là vụ giết người do mâu thuẫn công việc. Đồng nghiệp của Raymond Clark cho biết tên này có tính khí thất thường, coi phòng thí nghiệm và vật nuôi như của riêng và thường hay cãi cọ khi các nhân viên khác làm trái ý. HỒNG CẨM (Theo Courant, New York Times)