Nghi chân rết IS âm mưu tấn công Singapore

Mạng lưới phiến quân này được dẫn dắt bởi Bahrumsyah, một chiến binh trẻ người Indonesia ở Syria và Mahmud Ahmad, cựu giảng viên ĐH Malaysia. Viện Phân tích chính sách xung đột (IPAC) cho biết: “Các chiến dịch ở Marawi nhận được tài trợ trực tiếp từ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho thấy một chuỗi mệnh lệnh được truyền từ Syria sang Philippines, Indonesia và xa hơn nữa”.

Viện cũng cảnh báo rằng cuộc giao tranh tại Marawi có thể dẫn tới “nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công bạo lực” tại các TP khác ở Philippines, Indonesia và Malaysia. Một đoạn văn bản đã được đăng trên dịch vụ tin nhắn di động Telegram của Nga kêu gọi các tay súng tấn công các mục tiêu ở Singapore, Thái Lan, Myanmar, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. “Sứ mệnh của chúng ta là phải đứng lên. Lãnh đạo các nước này đều là những biểu tượng chống Hồi giáo” - đoạn văn bản được cho là chỉ thị từ Bahrumsyah và Mahmud Ahmad.

Theo The Straits Times, Bahrumsyah là người đứng đầu nhóm Katibah Nusantra của IS gồm các tay súng đến từ Đông Nam Á ở Syria. Còn Mahmud Ahmad đang đóng vai trò truyền bá tư tưởng cực đoan cho các tay súng tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Viện IPAC cho biết Bahrumsyah và Mahmud đã chuẩn bị tài trợ và chiêu mộ các tay súng cho Marawi. Từ tháng 1 đến tháng 3-2017, Mahmud đã nhận được ít nhất 55.000 USD do Bahrumsyah gửi đến Indonesia từ Trung Đông, sau đó chuyển đến Philippines thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union. Các quan chức an ninh Philippines cho biết IS có thể đã chuyển cho Mahmud 600.000 USD.