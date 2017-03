Nghi ngờ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Cục lý giải vụ thử bom gây bất ngờ bởi Triều Tiên đã bố trí sẵn trước và chỉ chờ thời gian bấm nút.

Nghị sĩ Lee Cheol-woo, Thư ký Ủy ban Tình báo Quốc hội, cho biết trong lần thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên hồi tháng 2-2013, sức nổ đạt mức 7,9 kiloton, tương đương động đất 4,9 độ Richter. Lần này sức nổ chỉ đạt 6 kiloton, tức tương đương 4,8 độ Richter. Ông nói bom H nổ phải đạt hàng trăm kiloton hay ít ra cũng hàng chục kiloton nếu có thất bại.

Ông nhận xét nếu Triều Tiên thử bom H thu nhỏ thì cường độ chấn động có thể yếu, dù vậy hiện nay chỉ có một số nước như Nga, Mỹ mới thu nhỏ được bom H. Ông kết luận nếu đây không phải là bom H thì chỉ có thể là thử bom nguyên tử như những lần thử trước.





Ngày 6-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani vội vã đến báo cáo với thủ tướng. Ảnh: AP





Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu chính trị ở Seoul (Hàn Quốc) Choi Kang ghi nhận: “Tôi không nghĩ rằng đây là bom H vì sức nổ bom H phải mạnh hơn… Tôi cho rằng họ giới thiệu đây là vụ thử bom H vì ông Kim Jong-un mới đây đã nói như thế”.

Chuyên gia Crispin Rovere ở Úc nhận xét: “Các dữ liệu địa chấn cho thấy vụ nổ ít mạnh hơn vụ nổ thử nghiệm bom H… Dường như họ đã tiến hành vụ thử hạt nhân thành công ở giai đoạn đầu nhưng rồi không thành công ở giai đoạn hai, giai đoạn nổ hydro”.

Nhà phân tích Bruce Bennett ở Viện nghiên cứu Rand Corporation (Mỹ) cũng tỏ thái độ nghi ngờ: “Nếu đây thực sự là bom H thì cường độ phải cao gấp 100 lần hơn với mức tương đương phải 7 độ Richter”. Ông nhận định nếu đúng đó là bom H thì hiện tượng tổng hợp hạt nhân đã thất bại hoặc hiện tượng phân hạch đã không xảy ra như ý muốn.

Nhiều nước đã lên án sự kiện Triều Tiên thử bom.

Tại Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia (Nhà Trắng) Ned Price tuyên bố lên án mọi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, Mỹ sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc và đáp trả mọi khiêu khích của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đánh giá vụ thử bom hạt nhân của Triều Tiên đã đe dọa nghiêm trọng an ninh của Nhật.

Trung Quốc là đồng minh chính của Triều Tiên đã tuyên bố phản đối Triều Tiên thử hạt nhân. Bắc Kinh kêu gọi Bình Nhưỡng giữ cam kết phi hạt nhân và kiềm chế mọi hành động làm tình hình thêm nghiêm trọng. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop, văn phòng tổng thống Pháp, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đều lên tiếng phản đối vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.