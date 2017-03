Nghị sĩ Campuchia ngồi tù vì xuyên tạc bản đồ biên giới

Theo Phnompenh Post ngày 11-10, chủ tọa phiên tòa Heng Sokha đã tuyên bố ông Um Sam An, 40 tuổi, phạm tội kích động phân biệt đối xử và kích động bất ổn xã hội khi đăng hình ảnh sai lệch về bản đồ biên giới Campuchia-Việt Nam.

Tổng hình phạt cho Sam An là 2 năm 6 tháng tù giam và khoản tiền phạt 4 triệu riel (khoảng 1.000 USD). "Hành vi của Um Sam An gây bất ổn xã hội nghiêm trọng và kích động phân biệt chủng tộc", chánh án Heng Sokna nhấn mạnh. Ông Um Sam An và luật sự đã không có mặt tại phiên tòa.



Nghị sĩ Campuchia Um Sam An bị áp giải hồi tháng 9. Ảnh: Phnompenh Post

Năm 2015, ông Sam An đã đăng bản đồ giả mạo biên giới giữa Campuchia với Việt Nam trên Facebook. Hồi tháng 4-2016, ông đã bị bắt sau khi trở về từ Mỹ.



Ông bị bắt trong bối cảnh có những chỉ trích về chiến dịch của Thủ tướng Hun Sen truy quét các nhân vật bất đồng chính kiến trước cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2018.

Một thượng nghị sĩ khác của đảng CNRP, ông Hong Sok Hour, cũng đang ngồi tù để chờ ngày ra toà xét xử với cáo buộc tương tự, đăng tải trên Facebook đăng tải tài liệu giả mạo mà nghị sĩ này nói là của chính phủ Hun Sen cam kết với Việt Nam nhằm giải quyết những vấn đề biên giới của hai nước, theo Times of Malta.