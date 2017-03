Nghị sĩ Pháp thoát âm mưu ám sát

Đây là lần đầu tiên từ khi Pháp tăng cường đối phó khủng bố, một dân biểu trở thành mục tiêu.

Nghi can cư trú tại nhà người quen ở khu vực Paris. Nhận được thư mời thẩm vấn hôm 29-10, nghi can này đã đến bộ phận chống khủng bố của Bộ Nội vụ và khai nhận sẽ tiến hành ám sát với lý do thánh chiến, mục đích chỉ vì muốn tấn công ai đó đại diện cho nhà nước.





Nghi can ra tù hồi tháng 2 sau thời gian ngồi tù vì mua bán ma túy. Hồ sơ của cảnh sát không hề ghi nhận nghi can này liên quan đến khủng bố hay Hồi giáo cực đoan. Theo điều tra ban đầu, nghi can thường tiếp xúc với các phần tử Hồi giáo cực đoan trong thời gian ngồi tù. Kết quả khám xét đã thu được một cây búa, nhiều vỏ đạn và tài liệu Hồi giáo cực đoan.

Nữ dân biểu Seybah Dagoma (ảnh) là luật sư 37 tuổi, người gốc Chad. Bà cho biết nghi can đã hẹn gặp bà trong những ngày tới để trình bày một dự án về truyền hình trên mạng. Có thể nghi can sẽ ra tay hành sự lúc gặp bà.

