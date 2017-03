Nghiên cứu đói nghèo đoạt giải Nobel

Bill Gates là một trong những nhân vật giàu nhất thế giới đang dành tâm sức chống đói nghèo từng viết: “Nếu bạn muốn biết thêm lý do vì sao phúc lợi nhân loại lại tăng đến mức này, bạn nên đọc tác phẩm Sự mất mát lớn: Sức khỏe, giàu có và nguồn gốc bất bình đẳng”. Sách do nhà kinh tế học Angus Deaton viết, xuất bản năm 2013. Báo New York Times mô tả tác phẩm này đã chứng minh nhân loại gia tăng phúc lợi đáng kể trong hai thế kỷ rưỡi vừa qua nhưng song song theo đó là các vấn đề thu nhập bất bình đẳng ở các nước giàu, y tế ở Trung Quốc và Mỹ, HIV/AIDS ở châu Phi. ____________________________________ 3 vấn đề chủ yếu đã được nhà kinh tế học Angus Deaton đặt ra gồm: Người tiêu dùng phân bổ chi tiêu như thế nào, bao nhiêu trong xã hội được tiêu thụ và tiết kiệm, làm sao đo lường được phúc lợi của cá nhân.