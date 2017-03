Nghiên cứu khoa học về cưỡng bức phụ nữ

Ngày 10-9, tạp chí y khoa The Lancet (Anh) đã công bố công trình nghiên cứu trên 10.178 nam giới từ 19 đến 49 tuổi ở sáu nước (Trung Quốc, Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Papua New Guinea, Sri Lanka) do các cơ quan LHQ tiến hành.

Kết quả cho thấy gần 1/4 số nam giới thú nhận đã từng cưỡng bức phụ nữ hoặc trẻ em gái tối thiểu một lần. Nạn nhân có thể là người xa lạ hoặc người quen, thậm chí cả người yêu hoặc vợ. 58% cưỡng bức lần đầu khi ở độ tuổi vị thành niên. 73% cưỡng bức vì bị kích thích tình dục. 59% làm điều xấu xa này chỉ để giải trí. 40% hành động vì tức giận và muốn trừng phạt phụ nữ. Gần 50% cảm thấy mặc cảm tội lỗi nhưng chỉ có 23% đã bị kết án tù về tội hiếp dâm. Tỉ lệ nam giới cưỡng bức phụ nữ chênh lệch rõ ở mỗi nước. Tỉ lệ này là 62% ở đảo Bougainville (Papua New Guinea) trong khi chỉ 9,5% ở vùng đô thị Bangladesh. Tại Trung Quốc, 22,2% thú nhận đã từng hiếp dâm. Nghiên cứu cho thấy nam giới từng bị hành hạ thể xác hoặc lạm dụng tình dục sau này sẽ có xu hướng phạm tội hiếp dâm. Nam giới có nhiều bạn tình hoặc thích “ăn bánh trả tiền” lại có xu hướng cưỡng bức phụ nữ không phải là người yêu mình. THẠCH ANH