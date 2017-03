Ngoại giao bóng rổ ở CHDCND Triều Tiên

Ngày 2-2, CHDCND Triều Tiên đã công bố một đoạn băng hình tuyên truyền chiếu cảnh một người đàn ông CHDCND Triều Tiên trên tàu con thoi bay lên vũ trụ mơ về hình ảnh một thành phố của Mỹ chìm trong biển lửa sau khi bị CHDCND Triều Tiên tấn công bằng tên lửa. Tuy nhiên, theo kênh truyền hình Mỹ CNN, điều khó hiểu là nhạc nền của đoạn băng lại là bài hát “We are the world” (Chúng ta là thế giới) do hai ca sĩ nổi tiếng Mỹ Michael Jackson và Lionel Richie sáng tác năm 1985 nhằm kêu gọi hòa bình cho thế giới.