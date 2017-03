"Ngồi trên lửa" lo cho con ở Nhật

Như ngồi trên lửa



Trận động đất kinh hoàng mạnh 8,9 độ richter và sóng thần dữ dội xảy ra tại Nhật Bản đã gây ra thiệt hại rất lớn về người và vật chất. Cả thế giới bàng hoàng khi hay tin. Với nhiều phụ huynh Việt Nam có con em đang học tập, sinh sống tại Nhật, tin ấy như sét đánh bên tai. Cho đến giờ này, nhiều người vẫn còn chưa hết choáng váng.



Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã - phố Trần Quốc Toản (TP Hưng Yên) có con trai đang học tại ĐH Teikyo Daigaku cho biết: “Nhà tôi biết tin động đất trên đài. Nghe xong, hai vợ chồng không thể tin được, lập cập gọi điện đi khắp nơi hỏi thăm tình hình và gọi ngay sang cho con trai. Đúng như lo sợ, điện thoại của con không kết nối được, lên mạng cũng không thấy nick con sáng, hai vợ chồng hoảng thực sự. Tôi chân tay bủn rủn không làm được gì, lòng dạ như lửa đốt…”.





Với những người Việt có con cái, người thân đang học

và làm việc tại Nhật, nỗi lo lắng, sợ hãi còn nhân lên bộn phần.



Thở phào nhẹ nhõm, nguyện cầu bình an

Cùng lúc ấy, nhiều bà con họ hàng hay tin cũng tức tốc gọi điện đến hỏi thăm cháu khiến hai vợ chồng chị càng lo lắng hơn, nhưng cũng “chịu chết” không làm được gì.“Nhìn những hình ảnh trên ti vi, thương người Nhật một lại càng lo cho con mình gấp mấy lần. Tôi chỉ biết cầu trời, đi ra đi vào, lại thắp hương ông bà cầu cho con bình an” - chị Nhã tâm sự.Cùng phải trải qua tâm trạng sợ hãi như vậy, chị Khánh (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Lúc hay tin có động đất, tôi vô cùng hoảng hốt. Cả nhà tôi đứng ngồi không yên, vội liên lạc với cháu thì không được, ai cũng sốt ruột sợ hãi không biết con mình ở chỗ nào nước Nhật, có chịu ảnh hưởng gì hay không!”.Rất may là chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, con gái chị gọi lại về nhà, khẳng định trường cô bé học là ở miền Nam nước Nhật, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì cả. Đến lúc đó vợ chồng chị mới có thể an lòng.Nhiều bậc phụ huynh ở thành phố, có điều kiện cập nhật thông tin nhanh nhạy qua mạng internet, qua bạn bè, người thân sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới còn có phần chủ động khi hay tin về động đất Nhật Bản. Còn với những bậc phụ huynh sống ở vùng quê, chịu hạn chế hơn về độ cập nhật tin tức, tâm trạng càng thấp thỏm, lo lắng không yên.Gia đình chị Liên có con trai đi du học tại Tokyo là một trường hợp như thế. Chị nói: “Mãi buổi tối xem thời sự tôi mới biết có động đất ở Nhật. Xem có một đoạn trên ti vi mà cả nhà tôi đều hết hồn, không thể tin được. Chúng tôi dự cảm có những chuyện chẳng lành. Tôi và chồng cuống lên gọi điện cho con, nhưng vô ích. Chỉ biết con ở Tokyo, hoang mang không biết liệu có chuyện gì xảy ra với con hay không”.Sự căng thẳng thấm trong giọng nói, chị Liên tâm sự với chúng tôi qua điện thoại: “Khổ lắm, cả nhà chỉ có độc thằng con trai, càng lo lắng sốt ruột càng bất lực vì cách duy nhất liên hệ với con qua điện thoại thì không thể. Hai vợ chồng không ngủ nổi, chỉ chờ bên máy điện thoại rồi gọi điện cho bạn bè cháu xem có biết lên mạng không, có liên lạc với cháu được không, có ai hỏi giúp tình hình bên đó ra sao hay không…”.Tấm lòng của nhiều đấng sinh thành đang bị "lửa thiêu" theo thảm họa động đất khi phải mỏi mòn ngóng trông tin tức của con từ Nhật Bản.Phải có người thân, con cháu đang bặt vô âm tín giữa thảm họa nước sôi lửa bỏng thì người ta mới thấu hiểu được nỗi hoảng hốt, hoang mang về sự mong manh giữa sự sống- cái chết. Và với nhiều bậc phụ huynh, chỉ một cú điện thoại, một dòng tin nhắn từ con em mình cũng giúp họ "như từ cõi chết trở về".Chị Nhã, sau khi nhận được cuộc gọi của con trai thì cũng thấy yên tâm hơn: “Rất may một ngày sau nó mới gọi về báo tin vẫn ổn, nơi nó ở cũng cách xa vùng Đông Bắc nên chỉ bị dư chấn nhẹ, bị mất điện thôi, không sứt mẻ gì, chỉ có đồ đạc là bị đổ vỡ. Nghe con bảo đang dọn dẹp mọi thứ… Chỉ nghe giọng nó nói thôi mà tôi không kìm được nước mắt vì mừng".Nhiều bậc phụ huynh ở thành phố, có điều kiện cập nhật thông tin nhanh nhạy qua mạng internet, qua bạn bè, người thân sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới còn có phần chủ động khi hay tin về động đất Nhật Bản.“Cháu kể, ở chỗ nó, nhà bạn bè người Trung Quốc nứt toác, quán ăn nơi nó làm việc đồ đạc hỏng nặng nề. Nó còn tếu táo đùa được, lúc động đất, nó chạy vội ra ngoài… quên cả dép! Tôi mừng vì con còn đùa, còn vui là còn yên tâm. Cháu nói, công tác cứu hộ của người Nhật tốt lắm, tin về động đất lớn cũng đã được đề phòng trước rồi. Hiện cháu đang thu xếp lại tất cả, thiệt hại không có gì nghiêm trọng” – chị Nhã thở phào chia sẻ.Theo lời chị Nhã, một người bạn của chị có tới hai đứa con đang du học tại Tokyo đã vội vã đón con về nước. Lúc đón con an toàn ở Sân bay Nội Bài rồi cả nhà mới an tâm, dù không ai việc gì nhưng họ hàng, người quen cũng tới tấp hỏi han, chia mừng.Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện và may mắn như thế. Hiện nay vẫn còn những gia đình chưa liên lạc được với con cái mình. Đó thực sự là một “thảm họa” đối với bất cứ người mẹ, người cha nào. Và vì thế, rất nhiều người sau tiếng thở phào mừng cho con em mình lại thầm cầu mong bình an cho đồng loại.Chị Minh Tâm (ở Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) có hai con gái đang học ở Kyoto chia sẻ: “Vừa mở Google Earth ra xem thì tôi đã thấy cảnh báo động đất và sóng thần dày đặc khắp mọi nơi. Hi vọng lắm hai chữ bình an sẽ đến với những người đang ở Nhật, trong đó có con gái tôi. Mong nước Nhật sớm bình yên trở lại”.