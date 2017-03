Ngư dân tìm được vật lạ nghi là nấm trường sinh?

Tường thuật sự việc xảy ra ngày 29-9, PV trang shanghaiist.com nói rằng điều lạ lùng là hiện chưa thể chắc chắn vật lạ trên là cái gì, có phải là vật thể sống dựa vào carbon hay không, còn sống hay đã chết, dạng hữu cơ hay tổng hợp. Trong khi đó, các ngư dân cho rằng đây có thể là nấm linh chi hiếm "Taisui", được dùng trong y học Trung Quốc và cũng là biểu tượng của trường sinh bất lão.





The Compendium of Materia Medic - một tác phẩm của Lý Thời Trân triều đại nhà Minh - đã liệt kê những tính năng y học của nấm linh chi. Sau này, ở triều đại nhà Thanh, các hoàng đế đã ăn nấm linh chi vì người ta tin rằng nó sẽ kéo dài cuộc sống và mang lại may mắn cho triều đại.





Truyền thuyết kể rằng Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần, người thống nhất Trung Quốc năm 221 TCN - cực kỳ sợ cái chết và tìm mọi cách để trường sinh. Ông vua này đã cố gắng tìm nhiều loại thuốc mang lại bất tử, trong đó có nấm linh chi. Theo các thầy thuốc của Tần Thủy Hoàng, dù dành cả đời để tìm kiếm loại thuốc đó nhưng cuối cùng ông vua này lại chết vì ngộ độc thủy ngân.





Nếu vật lạ ở biển sâu mà ngư dân Tứ Xuyên bắt được nói trên chính là cây nấm linh chi nặng đến 6,5 kg thì nó có giá trị rất lớn. Rất nhiều đã người tôn sùng y học Trung Quốc, như Tần hoàng đế cổ đại. Nếu bạn muốn thử trường sinh bất lão thì có rất nhiều loại nấm dạng viên nang, chiết xuất lỏng, dạng lát dễ dàng được mua trực tuyến.