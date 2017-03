Ngư dân tự tử vì dầu tràn

Chủ tàu đánh cá William Allen Kruse ở hạt Baldwin (bang Alabama) đã gắn bó với biển 40 năm. Từ đầu tháng 6, do nạn dầu tràn trên vịnh Mexico, tàu không thể ra khơi, ông phải đưa tàu đi dọn dầu loang cho Tập đoàn Dầu khí Anh British Petroleum (BP).

Sáng 23-6, các bạn tàu đang chuẩn bị đưa tàu đi dọn dầu thì nghe có tiếng súng nổ. Họ chạy tới thì thấy ông chủ tàu đã chết. Khẩu súng ngắn nằm lăn lóc bên cạnh. Hay tin chủ tàu tự tử, các ngư dân rất lo sẽ xảy ra thêm nhiều vụ tương tự.

Chủ tàu đánh cá Johnny Greene là bạn bè lâu năm của nạn nhân nhớ lại, hồi đầu tháng 5, ông Kruse rất vui vì nghĩ rằng BP sẽ khắc phục sự cố dầu tràn trong tháng và ông sẽ đi biển. Đến khi nhận thấy thảm họa dầu tràn sẽ còn kéo dài, ông trầm tư hẳn. Luật sư Frank Kruse là em trai nạn nhân cho biết anh của ông vẫn từng ngày chờ nhận 70.000 USD tiền bồi thường của BP.

Biếm họa của Stephane Peray trên báo The Nation (Thái Lan).

Chủ tịch Hiệp hội Đánh cá bãi biển Orange (bang Alabama) Tom Ard nhận xét sự việc đáng tiếc đã không xảy ra nếu không có chuyện dầu tràn. Một số chủ tàu cũng đang bế tắc như nạn nhân.

Theo các chuyên gia y tế, sau vụ tràn dầu lịch sử, người dân vịnh Mexico có thể bị nhiều vấn đề về sức khỏe như tim mạch, trầm cảm, lo âu, giận dữ. Một số người có thể tìm đến rượu và ma túy để chạy trốn thực tại. Các trung tâm xã hội ở bốn bang ven vịnh đang nỗ lực giúp đỡ.

Tại bang Florida, ngày 23-6, Tòa án tối cao đã tiếp nhận đơn kiện BP của các ngư dân. Tòa tuyên bố ngư dân có quyền kiện vì có giấy phép đánh bắt hải sản và bị mất thu nhập.

Trước đó, ngư dân từng kiện một công ty hóa chất gây ô nhiễm vùng biển Florida nhưng hai tòa cấp thấp của bang đã bác đơn với lý do: Công ty hóa chất không trực tiếp gây thiệt hại về tài sản và thể xác nên ngư dân chỉ có thể khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại kinh tế.

Quỹ hưu trí bang New York và một số quỹ hưu trí ở các bang khác chuẩn bị kiện BP. Do dầu tràn, cổ phiếu BP giảm giá 50%, 15 triệu cổ phiếu BP của quỹ hưu trí bang New York đã bị thiệt hại 574,6 triệu USD.

Tối 23-6, Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo, yêu cầu Tòa án TP New Orleans (bang Alabama) thu hồi phán quyết vô hiệu lệnh cấm khoan giếng dầu mới ở vịnh Mexico trong sáu tháng. Bộ Tư pháp yêu cầu tòa ngưng thực hiện phán quyết để chờ kết quả kháng cáo. Sáng cùng ngày, một thiết bị robot đã đâm và làm hỏng nắp đậy giếng dầu phun trào và ống hút dầu từ dưới biển lên tàu. Tập đoàn BP phải tháo nắp đậy hỏng để thay bằng nắp đậy khác. Trong thời gian đó, giếng dầu đã phun hàng ngàn thùng dầu ra biển.

THIÊN ÂN (Theo Los Angeles Times, Washington Post, AP)