Người bị tình nghi khủng bố sẽ bị tịch thu hộ chiếu

Cấm ra nước ngoài: Lệnh cấm do bộ trưởng Nội vụ quyết định khi nghi ngờ công dân ra nước ngoài tham gia khủng bố hoặc đến địa bàn hoạt động của các tổ chức khủng bố. Thời hạn cấm tối đa sáu tháng và có thể gia hạn. Công dân này sẽ bị tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước.

Trong 15 ngày, bộ trưởng Nội vụ hoặc đại diện phải giải quyết nếu công dân khiếu nại (có mặt luật sư) hoặc công dân có thể kiện ra tòa hành chính. Các công ty vận tải bị cấm chở công dân có liên quan và phải trình báo khi người này đặt chỗ.

Tội danh tiến hành khủng bố cá nhân: Tội danh mới này được dùng để chỉ người tự trở thành cực đoan và hành động chứ không tiếp xúc với ai. Hành vi phạm tội cấu thành khi tàng trữ các vật dụng nguy hiểm (vũ khí, chất nổ) và được huấn luyện sử dụng vũ khí, chất nổ hoặc thường xuyên tra cứu các trang web cổ súy khủng bố.

Đấu tranh chống khủng bố trên mạng: Chính quyền có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ Internet khóa các trang web quảng bá khủng bố 24 tiếng sau khi yêu cầu rút nội dung trái phép. Ủy ban quốc gia về tin học và các quyền tự do sẽ chỉ định một người thẩm định nội dung trái phép.

Trong khi đó tại Mỹ, AFP đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder thông báo Mỹ chuẩn bị thực hiện nhiều chương trình thí điểm nhằm thành lập mạng lưới ở địa phương nhằm phát hiện các phần tử thánh chiến càng nhanh càng tốt. Sáng kiến này được Bộ Tư pháp tiến hành cùng với Nhà Trắng, Trung tâm Chống khủng bố và Bộ An ninh nội địa.

Bộ trưởng Eric Holder cho biết Mỹ cũng đã hợp tác với nhiều nước nhằm phát hiện công dân Mỹ tham gia khủng bố ở nước ngoài.

Trong ngày 15-9, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Jeh Johnson đã tổ chức cuộc họp kéo dài một giờ với hai bang New York và New Jersey về đối phó với nguy cơ khủng bố. Theo Reuters, tham dự cuộc họp có Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, Thị trưởng New York Bill de Blasio, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và các cố vấn về an ninh.

Hai thống đốc đã chỉ đạo các cố vấn an ninh cùng cảnh sát rà soát các biện pháp an ninh và đưa ra đề nghị. Bộ trưởng An ninh nội địa Jeh Johnson nhận định năm 2001 Mỹ chỉ đối mặt với Al Qaeda, còn bây giờ mối đe dọa khủng bố đến từ nhiều nguồn khác nhau.

DẠ THẢO - DUY KHANG