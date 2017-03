Từ sáng sớm, họ bắt đầu tháo hàng rào kẽm gai quanh tòa nhà. Tại tỉnh Krabi (miền Nam), người dân ùn ùn đến ngân hàng rút tiền vì sợ ngân hàng lấy tiền cho chính phủ vay để trả tiền trợ giá lúa gạo.

Cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Duy trì hòa bình và trật tự Chalerm Yoobamrung cho biết lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban đã huy động 4.000 người bao vây tòa nhà chính phủ, trong đó có 500 người là nhân viên bảo vệ. Ông dọa sẽ bắt giữ những người biểu tình bởi ông Suthep Thaugsuban đã thất hứa (ông này hứa không biểu tình tại tòa nhà chính phủ). Ông Suthep Thaugsuban cho biết người biểu tình bao vây tòa nhà chính phủ để ngăn cản bà Yingluck trở lại làm việc.

Tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha đã yêu cầu cấp dưới thắt chặt an ninh tại các địa điểm biểu tình do lo ngại xảy ra bạo lực mới. Ông yêu cầu quân đội theo dõi chặt chẽ hoạt động giải tán biểu tình của Trung tâm Duy trì hòa bình và trật tự. Theo AFP, những người biểu tình bắt đầu xây bức tường xi măng trước cổng tòa nhà chính phủ. Cuối tuần trước, hàng trăm cảnh sát đã dỡ lều trại của người biểu tình quanh tòa nhà chính phủ nhưng ngay sau đó họ quay trở lại dựng chiến lũy bằng vỏ xe và bao cát.

Reuters đưa tin do khủng hoảng chính trị, tình hình kinh tế Thái Lan tiếp tục giảm sút. Năm 2013, GDP chỉ đạt 2,9% so với 6,5% của năm 2012. Theo dự báo mới nhất, tăng trưởng Thái Lan sẽ đạt 3,0%-4,0% trong năm 2014 thay vì 4,0%-5,0% so với dự báo trước.

DUY KHANG - TNL