Người biểu tình chiếm lại quảng trường

Ngày 19-2, Cục An ninh Ukraine ra thông cáo ghi nhận các tổ chức cực đoan đã thực hiện các hành vi phạm tội như phóng hỏa, giết người, bắt cóc con tin, khống chế, đồng thời đã sử dụng súng để đạt mục đích. Do đó, Cục An ninh và Trung tâm Chống khủng bố quyết định mở chiến dịch chống khủng bố trên cả nước.\ Ngày 19-2 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ đã cấm cấp thị thực cho 20 quan chức chính phủ Ukraine vì vi phạm nhân quyền trong trấn áp biểu tình ngày 18-2 ở Kiev. Trước sự kiện tổng thống Ukraine bổ nhiệm Đô đốc Yuri Iliin giữ chức tổng tham mưu trưởng, Tổng thống Obama đã kêu gọi quân đội Ukraine không nên can thiệp. Ông cảnh báo sẽ có hậu quả dành cho ai vượt quá giới hạn và khuyến khích những người biểu tình không nhường bước trước bạo lực.