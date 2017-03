Người đàn ông cháy đen bị hút ra khỏi lỗ hổng trên máy bay

Một người đàn ông bị thiêu cháy đã bị hút ra khỏi máy bay qua một lỗ hổng gây ra bởi một vụ nổ bom. Máy bay phải hạ cách khẩn cấp ở Mogadishu, thủ đô Somali vào hôm thứ ba vừa qua.



Một chuyên gia hàng không quan sát những hình ảnh lỗ hổng to trên thân máy bay đã nói rằng với những vết tích này rất có khả năng cho một thiết bị nổ gây ra.



Có những tin đồn rằng một người đàn ông lớn tuổi chưa xác định được danh tính đã bốc cháy và bị hút ra khỏi lỗ hổng trên thân máy bay của chuyến bay D3159. Các nhân chứng trên mặt đất nói rằng họ thấy một người cháy đen rơi xuống đất.





Mohamed Hassan, một viên cảnh sát tại thị trấn Balad, cách phía bắc Mogadishu gần 29km cho biết rằng người dân đã tìm thấy xác của một người đàn ông lớn tuổi.

Viên chức hàng không Somali, Ali Mohamoud nói rằng chỉ có 2 người bị thương nhẹ trong khi 74 hành khách và các phi hành đoàn được sơ tán sau khi máy bay hạ cánh an toàn.

Máy bay này thuộc hãng hàng không Daallo, đang bay đến Djibouti ở bán đảo Sừng Châu Phi, buộc phải hạ cánh chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Mogadishu. Truyền thông địa phương đưa tin rằng máy bay đang cháy khi nó hạ cánh. Không chắc rằng nếu tất cả hành khách đều an toàn.





Awale Kullane, đại sứ Somali tại Liên Hợp Quốc cũng có mặt trên chuyến bay này, viết trên Facebook rằng ông “nghe được một tiếng nổ to và vài giây sau đó không thấy được gì ngoại trừ khói”. Khi có thể nhìn thấy lại được họ nhận ra có một lỗ hổng to trên máy bay.



Ông Kullane dự định đi đến Djibouti để tham dự một cuộc hội nghị cho các nhà ngoại gia. Ông cũng đăng một đoạn video quay cảnh những hành khách đang mang mặt nạ ô-xi bên trong máy bay. Bài viết này sau đó đã bị xóa khỏi trang Facebook của ông.

“Chúng tôi không biết gì nhiều, nhưng chắc chắn nó giống như một thiết bị” John Goglia, cựu thành viên của Bộ An toàn giao thông Hoa Kì và là chuyên gia an toàn hàng không cho biết.

Một hành khách khác, Mohamed Ali, trả lời tờ báo The Associated Press rằng ông và những người khác nghe một tiếng nổ trước khi lửa bùng lên tạo lỗ hổng trên thân máy bay. “Tôi không biết liệu nó là vụ nổ bom hay là do chập điện nhưng chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn trong máy bay”. Ông cũng cho biết thêm là ông không thể khẳng định tin đồn có một hành khách rớt ra khỏi máy bay hay không.

Somali đang đối mặt với sự trỗi dậy bởi các nhóm cực đoan Hồi giáo, mà khét tiếng nhất là nhóm al-Shabaah.